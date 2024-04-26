Джастін Бібер купував NFT, які були популярними у 2022 році. Ці токени впали в ціні 94,7%.

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Невдала інвестиція Джастіна Бібера у NFT

Спершу гаманець американського виконавця отримав 2,34 мільйона в ETH від

@inBetweenersNFT. Він купив такі токени:

2 Bored Apes та 2 Mutant Apes, які коштували 1,86 мільйона доларів,

Один World of Women (– 97,3%);

Два Doodles (– 89,7%);

Otherdeed (– 97,4%) та Metacard (– 96,9%).

Згідно з даними Arkham, Бібер досі зберігає один токен Bored Ape та один токен Mutant, які наразі коштують трохи більше за 47 тисяч доларів. Тоді як загалом його гаманець на Arkham оцінюють у понад 481 тисячу доларів в Ethereum та APE.

Що таке NFT Це особливий тип криптовалюти. Головною відмінністю NFT є невзаємозамінність, на відміну від більшості криптовалют та багатьох мережевих або службових токенів. Це активи, що існують лише у власних криптосистемах, тобто це криптографічний токен, який не можна обміняти на інший. Такі токени повністю різняться між собою, є унікальними, а їхня кількість обмежена.

Додамо, що Джастіна Бібера вважають одним із найзаможніших виконавців у світі. Згідно з даними Yahoo!Finance, станом на 2024 рік його капітал оцінюють у 285 мільйонів доларів.