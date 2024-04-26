Як змінилися ціни на ринку нафти

У п'ятницю, 26 квітня, нафта Brent торгується на рівні 89,06 долара за барель. Ф'ючерси на цей бренд подорожчали на 0,47 долара або 0,5%.

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Паралельно контракти на американську нафту WTI додали в ціні 44 центи або 0,5% до 84,01 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 89,14 долара за барель (+ 0,15%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,75 долара за барель (+ 0,22%).

Чому нафта дорожчає в ціні

Нафта продовжує зростати в ціні, оскільки високопоставлений чиновник з США висловив оптимызм щодо економічного зростання в країні. Нагадаємо, що саме США – це найбільший споживач нафти у світі.

З іншої сторони на ринок нафти впливає ситуація на Близькому Сході, яка залишається непростою. Зокрема, фактором впливу все ще залишаються побоювання щодо постачання сировини.