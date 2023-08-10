Вперше за 14 років: Європу сколихнув новий антирекорд, який вигідний США

За підсумками перших шести місяців у Європі зафіксували відчутний спад IPO. Подібну ситуацію фіксували після економічної кризи 2008 року, яка сколихнула увесь світ.

У першій половині 2023 року лише 34 компанії ухвалили рішення про первинне розміщення акцій на фондовому ринку. Це мінімальне значення з 2009 року.

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На біржах Європи зафіксували серйозний обвал

Це свідчить про слабкість регіонального сектору IPO. Ба більше, новий антирекорд зафіксували на тлі економічного спаду в регіоні та привабливість американської фондової біржі. За цей період за допомогою IPO залучили лише 2,4 мільярда євро. Якщо порівнювати з аналогічним періодом роком раніше, то цей показник впав на 42%.

На європейських фондових ринках фіксують досить тривожний період, адже вони намагаються втримати на своїй орбіті компанії, які стрімко розвиваються. Річ у тому, що чимало компаній обирають саме фондовий ринок у США. Найбільше їх приваблюють такі елементи:

Великі капітали;

Інвестори, які готові ризикувати;

Фінансування нових компаній;

Вищий рівень ліквідності;

Більш приваблива структура біржі для венчурного капіталу.

У США зафіксували значно повільнішу динаміку сповільнення первинного розміщення акцій на фондовому ринку. За 6 місяців 2023 року публічними стали, а залучений капітал оцінюють в. Це найслабший показник з 2015 року.

Для прикладу, британська компанія Arm, яка виробляє мікросхеми, надала перевагу лістингу на біржі в Нью-Йорку, а не у жодній з країн Європи. Ба більше, навіть ті фірми, які вже представлені на європейських біржах, вивчають варіанти з переходу на фондовий ринок США. Зокрема, такі плани має золотодобувна компанія AngloGold Ashanti.

Прогнози для фондового ринку США: