Вперше у світі: "ПриватБанк" та Visa запустили в Україні унікальну програму

Український "ПриватБанк" та компанія Visa запустили спільний проєкт. Таку програму реалізують вперше у світі. Більше про це –далі у тексті.

Йдеться про програму цифрової автентифікації платежів в електронній торгівлі Digital Authentication Framework (DAF). По суті це критерії ефективності систем цифрової комерції.

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В Україні запустили унікальну програму

Згідно з даними Visa, цю програму створили задля того, щоб максимізувати ефективність транзакцій електронної комерції. Зокрема, прирівняти цей рівень до розрахунків у фізичних магазинах. Крім того, обробка цих процесів відбувається відповідно до міжнародних стандартів операцій із банківськими картками EMV.

Україна – це перша країна у світі, де запустили цю програму. У компанії Visa додали, що це критично важливий момент для електронної комерції та платіжного ринку на загальному рівні.

Що таке EMV Це міжнародний стандарт для операцій з банківських карток з чипом. Над створенням цього стандарту разом працювали такі компанії: Europay, MasterCard і Visa. Їхня головна мета – підвищити рівень безпеки фінансових операцій.

Нагадаємо, що це далеко не перші зміни в Україні, які пов'язані з банківським сектором. Зокрема, згадаємо про таке: