Вперед, в космос: чому акції компанії мільярдера Річарда Бренсона різко злетіли в ціні

Акції британо-американської космічної компанії Virgin Galactic стрімко пішли вгору. Це сталося після того, як фірма оголосила своє рішення щодо комерційних польотів до космосу.

Компанія Virgin Galactic, яку заснував мільярдер Річард Бренсон, анонсувала початок приймому замовлень для перших польотів у космос на комерційній основі.

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Акції Virgin Galactic злетіли в ціні

Цінні папери Virgin Galactic 15 лютого зросли на 33% до місячного піку на рівні 10,91 долара за штуку. Така динаміка допомагає акціям компанії скоротити втрати на ринку, на рівні понад 80% за минулий рік.

Космічна компанія оголосила, що почне продавати квитки на 90-хвилинну подорож у космос вартістю у 450 тисяч доларів за штуку. При цьому необхідно буде заплатити депозит у розмірі 150 тисяч доларів, а повна сума повинна бути виплачена до дати польоту, згідно з CNN.Bussines.

Старт цієї кампанії запланований на 16 лютого, згідно з офіційним сайтом Virgin Galactic. Фірма має на меті продати 1000 білетів на перші комерційні рейси, які мають стартувати з космодрому в Нью-Мексико "пізніше цього року". Це стане першим публічним розпродажем в історії компанії.

Акції Virgin Galactic злетіли в ціні / Фото Getty Images

11 липня 2021 року ракета компанії Virgin Galactic здійснила історичний політ з 70-річним мільярдером Річардом Бренсоном та командою з 5 осіб. Тоді акції компанії злетіли в ціні на

Сплеск акцій компанії Бренсона слідує за масштабним обвалом влітку 2021 року. Тоді активи Virgin Galactic впали приблизно на 80% від рекордної ціни – 57,51 долара за акцію, коли інвестори активно вкладали гроші у цінні папери космічної компанії напередодні історичного польоту Річарда Бренсона з командою до космосу. Актуальна дані щодо позицій космічної компанії на ринку та капіталу Бренсона:

на момент створення цього матеріалу, вартість цінних паперів Virgin Galactic коливається на рівні 10,74 долара за штуку, інформує Yahoo!Finance;

за штуку, інформує Yahoo!Finance; ринкова капіталізація компанії становить 2,7 мільярда доларів,

доларів, Forbes оцінює статки Річарда Бренсона у 5,3 мільярда доларів, за версією Bloomberg бізнесмен володіє капіталом у розмірі 5,72 мільярда доларів.

Мільярдер Річард Бренсон закликав лідерів зі світу бізнесу об'єднатися та підтримати Україну у протистоянні з Росією. Він наголосив, що бізнесу потрібно чітко заявити, що агресія неприйнятна, навіть якщо за це доведеться заплатити.

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Прогнози аналітиків

Попри стрімке зростання акцій Virgin Galactic аналітики все-таки не надто оптимістично налаштовані щодо майбутнього космічної компанії Річарда Бренсона. Зокрема, аналітик Bernstein Дуглас Харнед знизив цільову ціну акцій фірми до 10 доларів з 22 доларів. Він вважає, що компанія не вийде на беззбитковий рівень аж до 2027 року.

Крім того, Харнед додав, що компанії може знадобитися більше грошей, ніж прогнозували раніше в короткостроковій перспективі. Навіть після залучення 500 мільйонів доларів від інвесторів минулого літа у результаті пропозиції, яка в кінцевому підсумку обвалила акції компанії.