Вперед, в космос: почему акции компании миллиардера Ричарда Брэнсона резко взлетели в цене
Источник:Forbes
Акции космической компании Virgin Galactic быстро пошли вверх. Это произошло после того, как фирма объявила свое решение о коммерческих полетах в космос.
Компания Virgin Galactic, которую основал миллиардер Ричард Брэнсон, анонсировала начало приема заказов для первых полетов в космос на коммерческой основе.
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Акции Virgin Galactic взлетели в цене
Ценные бумаги Virgin Galactic 15 февраля выросли на 33% к месячному пику на уровне 10,91 доллара за штуку. Такая динамика помогает акциям компании сократить потери на рынке, на уровне более 80% за прошлый год.
Космическая компания объявила, что начнет продавать билеты на 90-минутное путешествие в космос стоимостью 450 тысяч долларов за штуку. При этом необходимо будет заплатить депозит в размере 150 тысяч долларов, а полная сумма должна быть выплачена к дате полета, согласно CNN.Bussines.
Старт этой кампании запланирован на 16 февраля, согласно официальному сайту Virgin Galactic. Цель продать 1000 билетов на первые коммерческие рейсы, которые должны стартовать с космодрома в Нью-Мексико "позднее в этом году". Это станет первой публичной распродажей в истории компании.
Всплеск акций компании Брэнсона следует за масштабным обвалом летом 2021 года. Тогда активы Virgin Galactic упали примерно на 80% от рекордной цены – 57,51 доллара за акцию, когда инвесторы активно вкладывали деньги в ценные бумаги космической компании в преддверии исторического полета Ричарда Брэнсона с командой в космос. Актуальны данные о позициях космической компании на рынке и капитале Брэнсона:
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Прогнозы аналитиков
Несмотря на стремительный рост акций Virgin Galactic, аналитики все же не слишком оптимистично настроены относительно будущего космической компании Ричарда Бренсона. В частности, аналитик Bernstein Дуглас Харнед снизил целевую цену акций фирмы до 10 долларов с 22 долларов. Он считает, что компания не выйдет на безубыточный уровень до 2027 года.
Кроме того, Харнед добавил, что компании может понадобиться больше денег, чем прогнозировали в краткосрочной перспективе. Даже после привлечения 500 миллионов долларов от инвесторов прошлым летом в результате предложения, которое в конечном итоге обвалило акции компании.