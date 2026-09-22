Що відомо про перші відвантаження

Після офіційного оголошення про запуск проєкту Володимиром Путіним 5 вересня "Роснефть" розпочала роботу зі спеціальними танкерами льодового класу на терміналі "Бухта Север" пише The Moscow Times. За даними відстеження LSEG, до транспортування перших партій "чорного золота" залучили чотири судна:

Akademik Gubkin класу Aframax та Valentin Pikul класу Panamax уже завершили завантаження;

тоді як Vladimir Monomakh і Vladimir Vinogradov, обидва класу Aframax, очікують своєї черги найближчими днями.

Цікаво, що на початковому етапі обсяги експорту з "Восток Ойл" становитимуть лише 150 тисяч барелів на добу, що значно менше за початкові плани компанії. За даними джерел ЗМІ в галузі, "Роснефть" сподівається наростити постачання до 600 тисяч барелів на добу в другій половині 2027 року, а до 2030 року компанія хоче вийти на показник в 1 мільйон барелів на добу.



Де розташовані родовища "Восток Ойл" / Карта "Роснефти"

Натомість віддаленість проєкту, яку раніше вважали його головним недоліком, тепер стала стратегічною перевагою. Арктичний термінал розташований далеко від зони бойових дій і забезпечує прямий вихід на азійські ринки Північним морським шляхом.

Чому "Восток Ойл" такий особливий

Раніше потенціал проєкту, яким особисто курує глава "Роснефті", оцінювали у 2 мільйони барелів на добу – понад 20% нинішнього нафтовидобутку Росії. Водночас на "Восток Ойл" припадає близько п'ятої частини всіх розвіданих нафтових запасів країни-агресорки.

До слова, відкриті ще за часів СРСР родовища фактично законсервували у 1990-х роках, а їх освоєння повернулися лише у 2019 році. Згодом до нього долучилися іноземні інвестори – BP, Trafigura та Vitol, однак після початку повномасштабної війни проти України та запровадження санкцій вони вийшли з проєкту.

Зрештою, "Роснефть" була змушена кілька років відкладати запуск, хоча за початковими планами видобуток мав сягнути 25 мільйонів тонн на рік ще у 2024 році, а згодом вирости до 50 мільйонів тонн у 2027 році.

Нагадаємо, у вересні ціна російської нафти ESPO Blend підскочила до рекордного рівня з квітня, перевищивши 120 доларів за барель. Це сталося завдяки китайським НПЗ, які активно нарощують закупівлі енергоресурсу з Далекого Сходу напередодні зими.