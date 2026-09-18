Що вплинуло на ринок "чорного золота"

Попит з боку Китаю посилився напередодні зимового сезону, коли традиційно зростає споживання енергоносіїв. З посиланням на трейдерів і власні розрахунки Reuters пише, що місцеві заводи збільшують закупівлі в росіян, аби уникнути можливої нестачі.

Зазвичай такі нафтопереробники купують ESPO за один – два місяці до завантаження, адже шлях із Далекого Сходу Росії відносно короткий. Однак побоювання щодо дефіциту змусили підприємства завчасно зафіксувати й грудневі обсяги.

Важливо! Станом на п'ятницю, 18 вересня, ціна ESPO піднялася до максимуму з перших тижнів війни в Ірані, однак цим не обмежилося. Премія сорту країни-агресорки до еталонної Brent сягнула рекордних 20 – 30 доларів за барель.

Цікаво, що основну частину партій забрали державні енергетичні компанії Китаю, тоді як меншим незалежним НПЗ, які традиційно є головними покупцями цього російського сорту, залишилося менше сировини. Так званим "чайникам" довелося шукати нафту на інших спотових ринках, що додатково підштовхнуло світові ціни вгору.

Чи завадять китайцям санкції США

Нагадаємо, напередодні американські законодавці схвалили законопроєкт покійного Ліндсі Грема, який дозволить Дональду Трампу вводити тарифи проти країн, що купують російську нафту. У такий спосіб Вашингтон сподівається обмежити доходи Москви, які вона використовує для фінансування війни проти України.

Щоправда, частина трейдерів попереджає про протилежний ефект: прибутки країни-агресорки можуть парадоксально зрости, а "чорне золото" – подорожчати ще більше. До слова, нові обмеження загрожують не лише Китаю, а й Індії, де вже застерегли США.

У Нью-Делі попередили, що нові мита призведуть до негативних наслідків як для двосторонніх відносин, так і міжнародного енергоринку.