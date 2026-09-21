Які НПЗ уразила Україна

Про підсумки уражень противника за період із 14 до 20 вересня у понеділок повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 15 вересня запалав Сизранський НПЗ у Самарській області, де дрони уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

Вже 17 вересня естафету перейняв НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі, який переробляв близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі була уражена установка первинної переробки АВТ-3.

Фінальним акордом тижня 20 вересня став удар по Московському НПЗ. Там пошкодження зазнали установка АВТ-6, комплексна установка переробки нафти та установка ізомеризації.

Саме після цього удару, за оцінкою Генштабу, загальний обсяг виведених із ладу проєктних потужностей російської нафтопереробки перевищив 45%.

Які наслідки українських ударів

Одним із наслідків українських ударів Генштаб називає дефіцит якісного пального в Росії.

Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5/К5,

– йдеться в повідомленні.

Проблеми російської нафтопереробки вже позначаються і на зовнішньому ринку.

За даними Reuters, атаки дронів скоротили або повністю зупинили роботу низки найбільших російських НПЗ, які разом забезпечують близько половини виробництва дизельного пального в країні. Через дефіцит Москва обмежила експорт бензину, дизеля та авіаційного пального.

Нагадаємо, що остання атака на Московський НПЗ, ймовріно, спровокувала не просто дефіцит пального, а завдала удару по логістиці ворога і системі ППО навколо столиці. Адже саме цей завод постачав пальне для ФСБ, поліції, ФСО та мережі систем протиповітряної оборони.