"Ринки зараз схожі на казино", — Воррен Баффет звернувся до акціонерів

У своєму річному зверненні до акціонерів компанії Berkshire Hathaway, засновник Воррен Баффет розглянув свій підхід до інвестицій та висловив своє бачення сучасних фінансових ринків. Він зауважив, що зараз ринки нагадують казино, ніж колись, коли він починав свою кар'єру.

Успіхи та спади Berkshire Hathaway у 2023 році

Щорічні послання акціонерам від Воррена Баффета стали традицією з 1965 року і привертають значну увагу на фондових ринках, з огляду на його авторитет.

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З фінансового погляду, у четвертому кварталі 2023 року Berkshire Hathaway зазнавала зменшення операційного прибутку на 21% — 8,48 мільярда доларів. Для порівняння, торік цей показник склав рекордні 10,76 мільярда доларів.

! Прибуток був на 28% вищим, ніж у відповідний період минулого року, склавши. За підсумками усього 2023 року, операційний прибуток Berkshire зріс до 37,35 мільярда доларів, що перевершило попередній рекорд у 30,9 мільярда доларів, встановлений у 2022 році.

У річному звіті компанії зазначено, що операційний бізнес у різній мірі відчував вплив дій уряду та приватного сектору, спрямованих на пом'якшення негативних економічних наслідків пандемії COVID-19 та геополітичних конфліктів.

Що Баффет каже акціонерам

"Ринки зараз більше схожі на казино",

— зауважив Воррен Баффет.

Так він висловив своє переконання, що іноді події на фінансових ринках та в економіці можуть призводити до переоцінки акцій та облігацій деяких великих і фундаментально міцних компаній. Він навів приклади біржової паніки, що відбувалися у світі у 1914 та 2001 роках.

! У 1914 році фондові біржі багатьох країн закрилися через оголошення Австро-Угорщиною ультиматуму Сербії. А у вересні 2001 року атака на Світовий торговий центр у Нью-Йорку призвела до шоку серед учасників ринку, що викликало обвал котирувань багатьох компаній, і біржі NASDAQ та NYSE тоді припинили свою роботу протягом декількох днів.

Баффет підкреслив, що навіть у сучасних умовах ринки не можна вважати стійкими або краще навченими, ніж коли він сам навчався в школі. Він також зауважив, що зараз ринки більше нагадують казино, ніж за його молодості.

За словами Баффета, казино оселилося у багатьох будинках і щодня спокушає їхніх мешканців. А зв'язок та технології, швидкість яких приводить до паралічу всього світу, відкривають нові можливості та виклики, і це свідчить про великий шлях, пройдений людством від часів димових сигналів

Типовий акціонер Berkshire

Баффет впевнений, що типовий акціонер Berkshire — це не той, хто грає у лотерею або купує "гарячі" акції, а той, хто накопичує гроші для покупки ферми або здає в оренду нерухомість.

Наша мета в Berkshire проста: ми хочемо володіти або усіма, або частиною бізнесів, які мають сильну та стійку економіку,

— пояснює Баффет.

Berkshire особливо зацікавлені в компаніях, які можуть залучати додатковий капітал з високим потенціалом дохідності у майбутньому.

Як приклад успішного довгострокового інвестування, Баффет згадав про Coca-Cola та American Express, які досягли значних успіхів у своїх галузях. Хоча вони не займають великої частки в портфелі Berkshire Hathaway, вони є важливими активами.

! У четвертому кварталі 2023 року частка American Express становила 8,18%, а Coca-Cola — 6,79%. І хоча Berkshire не купувала або продавала ці акції у 2023 році, обидві компанії збільшили свої доходи та дивіденди, відзначивши бездіяльність Баффета.