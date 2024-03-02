Успехи и спады Berkshire Hathaway в 2023 году
Ежегодные послания акционерам от Уоррена Баффета стали традицией с 1965 года и привлекают значительное внимание на фондовых рынках,, учитывая его авторитет.
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С финансовой точки зрения, в четвертом квартале 2023 года Berkshire Hathaway испытывала уменьшение операционной прибыли на 21% - 8,48 миллиарда долларов. Для сравнения, прошлом году этот показатель составил рекордные 10,76 миллиарда долларов.
В годовом отчете компании указано, что операционный бизнес в разной степени испытывал влияние действий правительства и частного сектора, направленных на смягчение негативных экономических последствий пандемии COVID-19 и геополитических конфликтов.
Что Баффет говорит акционерам
"Рынки сейчас больше похожи на казино",
- заметил Уоррен Баффетт.
Так он выразил свое убеждение, что иногда события на финансовых рынках и в экономике могут приводить к переоценке акций и облигаций некоторых крупных и фундаментально крепких компаний. Он привел примеры биржевой паники, происходивших в мире в 1914 и 2001 годах.
Баффет подчеркнул, что даже в современных условиях рынки нельзя считать устойчивыми или лучше обученными, чем когда он сам учился в школе. Он также заметил, что сейчас рынки больше напоминают казино, чем в его молодости.
По словам Баффета, казино поселилось во многих домах и ежедневно соблазняет их жителей. А связь и технологии, скорость которых приводит к параличу всего мира, открывают новые возможности и вызовы, и это свидетельствует о большом пути, пройденный человечеством со времен дымовых сигналов
Типичный акционер Berkshire
Баффет уверен, что типичный акционер Berkshire - это не тот, кто играет в лотерею или покупает "горячие" акции, а тот, кто накапливает деньги для покупки фермы или сдает в аренду недвижимость.
Наша цель в Berkshire проста: мы хотим владеть или всеми, или частью бизнесов, которые имеют сильную и устойчивую экономику,
- объясняет Баффетт.
Berkshire особенно заинтересованы в компаниях, которые могут привлекать дополнительный капитал с высоким потенциалом доходности в будущем.
В качестве примера успешного долгосрочного инвестирования, Баффет упомянул о Coca-Cola и American Express, которые достигли значительных успехов в своих отраслях. Хотя они не занимают большой доли в портфеле Berkshire Hathaway, они являются важными активами.