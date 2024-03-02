Успехи и спады Berkshire Hathaway в 2023 году

Ежегодные послания акционерам от Уоррена Баффета стали традицией с 1965 года и привлекают значительное внимание на фондовых рынках,, учитывая его авторитет.

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С финансовой точки зрения, в четвертом квартале 2023 года Berkshire Hathaway испытывала уменьшение операционной прибыли на 21% - 8,48 миллиарда долларов. Для сравнения, прошлом году этот показатель составил рекордные 10,76 миллиарда долларов.

Заметьте! Прибыль была на 28% выше, чем в соответствующий период прошлого года, составив 6,62 миллиарда долларов. По итогам всего 2023 года, операционная прибыль Berkshire выросла до 37,35 миллиарда долларов, что превзошло предыдущий рекорд в 30,9 миллиарда долларов, установленный в 2022 году.

В годовом отчете компании указано, что операционный бизнес в разной степени испытывал влияние действий правительства и частного сектора, направленных на смягчение негативных экономических последствий пандемии COVID-19 и геополитических конфликтов.

Что Баффет говорит акционерам

"Рынки сейчас больше похожи на казино",

- заметил Уоррен Баффетт.

Так он выразил свое убеждение, что иногда события на финансовых рынках и в экономике могут приводить к переоценке акций и облигаций некоторых крупных и фундаментально крепких компаний. Он привел примеры биржевой паники, происходивших в мире в 1914 и 2001 годах.

Справочно! В 1914 году фондовые биржи многих стран закрылись из-за объявления Австро-Венгрией ультиматума Сербии. А в сентябре 2001 года атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке привела к шоку среди участников рынка, что вызвало обвал котировок многих компаний, и биржи NASDAQ и NYSE тогда прекратили свою работу в течение нескольких дней.

Баффет подчеркнул, что даже в современных условиях рынки нельзя считать устойчивыми или лучше обученными, чем когда он сам учился в школе. Он также заметил, что сейчас рынки больше напоминают казино, чем в его молодости.

По словам Баффета, казино поселилось во многих домах и ежедневно соблазняет их жителей. А связь и технологии, скорость которых приводит к параличу всего мира, открывают новые возможности и вызовы, и это свидетельствует о большом пути, пройденный человечеством со времен дымовых сигналов

Типичный акционер Berkshire

Баффет уверен, что типичный акционер Berkshire - это не тот, кто играет в лотерею или покупает "горячие" акции, а тот, кто накапливает деньги для покупки фермы или сдает в аренду недвижимость.

Наша цель в Berkshire проста: мы хотим владеть или всеми, или частью бизнесов, которые имеют сильную и устойчивую экономику,

- объясняет Баффетт.

Berkshire особенно заинтересованы в компаниях, которые могут привлекать дополнительный капитал с высоким потенциалом доходности в будущем.

В качестве примера успешного долгосрочного инвестирования, Баффет упомянул о Coca-Cola и American Express, которые достигли значительных успехов в своих отраслях. Хотя они не занимают большой доли в портфеле Berkshire Hathaway, они являются важными активами.

Интересно! В четвертом квартале 2023 года доля American Express составляла 8,18%, а Coca-Cola - 6,79%. И хотя Berkshire не покупала или продавала эти акции в 2023 году, обе компании увеличили свои доходы и дивиденды, отметив бездействие Баффета.