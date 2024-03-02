Успіхи та спади Berkshire Hathaway у 2023 році

Щорічні послання акціонерам від Воррена Баффета стали традицією з 1965 року і привертають значну увагу на фондових ринках, з огляду на його авторитет.

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З фінансового погляду, у четвертому кварталі 2023 року Berkshire Hathaway зазнавала зменшення операційного прибутку на 21% — 8,48 мільярда доларів. Для порівняння, торік цей показник склав рекордні 10,76 мільярда доларів.

Зауважте! Прибуток був на 28% вищим, ніж у відповідний період минулого року, склавши 6,62 мільярда доларів. За підсумками усього 2023 року, операційний прибуток Berkshire зріс до 37,35 мільярда доларів, що перевершило попередній рекорд у 30,9 мільярда доларів, встановлений у 2022 році.

У річному звіті компанії зазначено, що операційний бізнес у різній мірі відчував вплив дій уряду та приватного сектору, спрямованих на пом'якшення негативних економічних наслідків пандемії COVID-19 та геополітичних конфліктів.

Що Баффет каже акціонерам

"Ринки зараз більше схожі на казино",

— зауважив Воррен Баффет.

Так він висловив своє переконання, що іноді події на фінансових ринках та в економіці можуть призводити до переоцінки акцій та облігацій деяких великих і фундаментально міцних компаній. Він навів приклади біржової паніки, що відбувалися у світі у 1914 та 2001 роках.

Довідково! У 1914 році фондові біржі багатьох країн закрилися через оголошення Австро-Угорщиною ультиматуму Сербії. А у вересні 2001 року атака на Світовий торговий центр у Нью-Йорку призвела до шоку серед учасників ринку, що викликало обвал котирувань багатьох компаній, і біржі NASDAQ та NYSE тоді припинили свою роботу протягом декількох днів.

Баффет підкреслив, що навіть у сучасних умовах ринки не можна вважати стійкими або краще навченими, ніж коли він сам навчався в школі. Він також зауважив, що зараз ринки більше нагадують казино, ніж за його молодості.

За словами Баффета, казино оселилося у багатьох будинках і щодня спокушає їхніх мешканців. А зв'язок та технології, швидкість яких приводить до паралічу всього світу, відкривають нові можливості та виклики, і це свідчить про великий шлях, пройдений людством від часів димових сигналів

Типовий акціонер Berkshire

Баффет впевнений, що типовий акціонер Berkshire — це не той, хто грає у лотерею або купує "гарячі" акції, а той, хто накопичує гроші для покупки ферми або здає в оренду нерухомість.

Наша мета в Berkshire проста: ми хочемо володіти або усіма, або частиною бізнесів, які мають сильну та стійку економіку,

— пояснює Баффет.

Berkshire особливо зацікавлені в компаніях, які можуть залучати додатковий капітал з високим потенціалом дохідності у майбутньому.

Як приклад успішного довгострокового інвестування, Баффет згадав про Coca-Cola та American Express, які досягли значних успіхів у своїх галузях. Хоча вони не займають великої частки в портфелі Berkshire Hathaway, вони є важливими активами.

Цікаво! У четвертому кварталі 2023 року частка American Express становила 8,18%, а Coca-Cola — 6,79%. І хоча Berkshire не купувала або продавала ці акції у 2023 році, обидві компанії збільшили свої доходи та дивіденди, відзначивши бездіяльність Баффета.