Успіхи та спади Berkshire Hathaway у 2023 році
Щорічні послання акціонерам від Воррена Баффета стали традицією з 1965 року і привертають значну увагу на фондових ринках, з огляду на його авторитет.
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З фінансового погляду, у четвертому кварталі 2023 року Berkshire Hathaway зазнавала зменшення операційного прибутку на 21% — 8,48 мільярда доларів. Для порівняння, торік цей показник склав рекордні 10,76 мільярда доларів.
У річному звіті компанії зазначено, що операційний бізнес у різній мірі відчував вплив дій уряду та приватного сектору, спрямованих на пом'якшення негативних економічних наслідків пандемії COVID-19 та геополітичних конфліктів.
Що Баффет каже акціонерам
"Ринки зараз більше схожі на казино",
— зауважив Воррен Баффет.
Так він висловив своє переконання, що іноді події на фінансових ринках та в економіці можуть призводити до переоцінки акцій та облігацій деяких великих і фундаментально міцних компаній. Він навів приклади біржової паніки, що відбувалися у світі у 1914 та 2001 роках.
Баффет підкреслив, що навіть у сучасних умовах ринки не можна вважати стійкими або краще навченими, ніж коли він сам навчався в школі. Він також зауважив, що зараз ринки більше нагадують казино, ніж за його молодості.
За словами Баффета, казино оселилося у багатьох будинках і щодня спокушає їхніх мешканців. А зв'язок та технології, швидкість яких приводить до паралічу всього світу, відкривають нові можливості та виклики, і це свідчить про великий шлях, пройдений людством від часів димових сигналів
Типовий акціонер Berkshire
Баффет впевнений, що типовий акціонер Berkshire — це не той, хто грає у лотерею або купує "гарячі" акції, а той, хто накопичує гроші для покупки ферми або здає в оренду нерухомість.
Наша мета в Berkshire проста: ми хочемо володіти або усіма, або частиною бізнесів, які мають сильну та стійку економіку,
— пояснює Баффет.
Berkshire особливо зацікавлені в компаніях, які можуть залучати додатковий капітал з високим потенціалом дохідності у майбутньому.
Як приклад успішного довгострокового інвестування, Баффет згадав про Coca-Cola та American Express, які досягли значних успіхів у своїх галузях. Хоча вони не займають великої частки в портфелі Berkshire Hathaway, вони є важливими активами.