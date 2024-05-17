Ба більше, компанія Berkshire Hathaway не просто приховувала цю інформацію від громадськості з минулого року, але й вимагала від Комісії з цінних паперів та бірж США конфіденційного режиму.

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Воррен Баффет розкрив одну із найбільших інвестицій за останні роки

Компанія Воррена Баффета зробила ставку на страхову компанію Chubb, придбавши 26 мільйонів акцій. Цінні папери оцінюють у 6,7 мільярда доларів. Акції компанії Chubb після звіту Berkshire Hathaway зросли в ціні на 8%.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Chubb торгується на рівні 266,84 долара за штуку. Цінні папери наразі демонструють позитивну динаміку. Ринкова капіталізація становить 107,56 мільярда доларів, згідно з даними MarketWatch.

До теми! Компанія Chubb стала більше відомою у світі через один із судових процесів з Дональдом Трампом. Річ у тому, що компанія взяла на себе страхування апеляційної застави колишнього президента США на майже 92 мільйони доларів США за позовом Е. Джин Керролл про наклеп.

Інвестиція в Chubb розкривають інвестиційну стратегію Berkshire Hathaway за останні кілька місяців. Усе виглядає так, ніби вони подвоїли інвестиції у фінансові компанії, такі як Ally Financial, American Express та Bank of America, водночас скорочуючи свої ставки у споживчі товари.

Зокрема, компанія Berkshire Hathaway продала 10 мільйонів акцій Apple за перші три місяці року, проте американський техгігант залишається найбільшою інвестицією в її портфелі. Крім того, вони продали 80 мільйонів акцій компанії-виробника принтерів HP у четвертому кварталі 2023 року, скоротивши цю ставку на 78%.

Нагадаємо, що Воррен Баффет заявив, що він відповідальний за інвестицію у Paramount, яка призвела до втрати 1,5 мільярда доларів. У 2022 році його компанія мала у своєму портфелі 91 мільйон акцій медіаплатформи.