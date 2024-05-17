Зростанню цін на метал сприяють зміни у сучасному світі. Йдеться як про економічний, так і про технологічний сектор.

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Новий рекорд міді на ринку

Під час торгів у середу, 15 травня, вартість міді на товарній Нью-Йоркській біржі зросла до 5,02 долара за фунт. Тоді як на Лондонській біржі метелів тонна міді зупинилася на рівні 10 185 долара. Цьому сприяють такі фактори:

Будівництво центрів обробки даних;

Електрифікація глобальної економіки.

Загалом з початку року метал подорожчав на понад 27%, згідно з даними MarketWatch. Крім того, експерти з Bank of America прогнозують, що попит на мідь від виробників електромобілів і транспортного сектора в цілому цього року зросте орієнтовно на 5%.

Також додають, що попит на мідь розглядають як показник економічного здоров’я. Річ у тому, що цей метал має визначальне значення для екосистеми енергетичного переходу. Сировина критично необхідна для виробництва електромобілів, електромереж і вітрових турбін тощо.

На момент створення цього матеріалу, вартість міді коливається на рівні 4,9 долара за фунт, згідно з даними CNBC. Метал демонструє позитивну динаміку на ринку. Тонна металу коштує 10 424 долари, інформує LME.