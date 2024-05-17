Более того, компания Berkshire Hathaway не просто скрывала эту информацию от общественности с прошлого года, но и требовала от Комиссии по ценным бумагам и биржам США конфиденциального режима.

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Уоррен Баффет раскрыл одну из крупнейших инвестиций за последние годы

Компания Уоррена Баффета сделала ставку на страховую компанию Chubb, приобретя 26 миллионов акций. Ценные бумаги оцениваются в 6,7 миллиарда долларов. Акции компании Chubb после отчета Berkshire Hathaway выросли в цене на 8%.

На момент создания этого материала, стоимость акций Chubb торгуется на уровне 266,84 доллара за штуку. Ценные бумаги сейчас демонстрируют положительную динамику. Рыночная капитализация составляет 107,56 миллиарда долларов, согласно данным MarketWatch.

К теме! Компания Chubb стала более известной в мире из-за одного из судебных процессов с Дональдом Трампом. Дело в том, что компания взяла на себя страхование апелляционного залога бывшего президента США на почти 92 миллиона долларов США по иску Э. Джин Кэрролл о клевете.

Инвестиция в Chubb раскрывают инвестиционную стратегию Berkshire Hathaway за последние несколько месяцев. Все выглядит так, будто они удвоили инвестиции в финансовые компании, такие как Ally Financial, American Express и Bank of America, одновременно сокращая свои ставки в потребительские товары.

В частности, компания Berkshire Hathaway продала 10 миллионов акций Apple за первые три месяца года, однако американский техгигант остается крупнейшей инвестицией в ее портфеле. Кроме того, они продали 80 миллионов акций компании-производителя принтеров HP в четвертом квартале 2023 года, сократив эту ставку на 78%.

Напомним, что Уоррен Баффет заявил, что он ответственен за инвестицию в Paramount, которая привела к потере 1,5 миллиарда долларов. В 2022 году его компания имела в своем портфеле 91 миллион акций медиаплатформы.