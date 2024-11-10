Воррен Баффет назвав найцінніший актив

Успіх 94-річного Воррена Баффета не був миттєвим. Йому знадобилися десятиліття, щоб його інвестиційні рішення принесли успіх та допомогли накопичити капітал. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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Зокрема, відомо, що 99% капіталу Баффет заробив після свого 50-річчя. Ба більше, він вперше потрапив до рейтингу мільярдерів у 56 років. Його ставка на безперервні та довготривалі інвестиції протягом більш ніж 60 років – це одна з головних причин того, що його статки випереджають більшість інших професійних інвесторів.

Баффет, капітал якого Forbes оцінює у 145,9 мільярда доларів, заявив, що для нього "гроші у контексті подорожей або володіння більшою кількістю будинків, човнів чи ще чогось не мають жодної користі". Натомість він наголосив, що найбільш цінний актив – це час.

До теми! У 2024 році Воррен Баффет активно продає акції відомих компаній. Зокрема, у третьому кварталі компанія мільярдера позбулася приблизно 100 мільйонів цінних паперів Apple.

Мовляв, втрачені на акціях гроші реально повернути, але відсутність навіть одного року на фондовому ринку може зменшити довгострокові прибутки більше, ніж очікують.