Путінський режим вже грабує власне населення, підвищуючи податки, обмеження. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зауважив 24 Каналу, що особливо Росія відбирає гроші у багатих, які є прихильниками Владіміра Путіна, тому кремлівський диктатор руйнує власну соціальну базу.

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"Думаю, що 2 – 3 роки – це максимальний запас. Якщо Україна зможе протриматись, то Росія за цей час зможе закачатись. Амплітуда качання буде залежати від ціни на нафту, тому що нічого іншого у Росії немає. Вона зараз тримається лише на інфляції та нафті", – припустив він.

Вплив Саудівської Аравії

Ігор Ліпсіц вважає, що головну роль у тому, щоб обвалилась ціна на російську нафту, будуть грати саудити. Це великі гравці. Вони поки продовжили обмеження на добування, все ще намагаються стабілізувати ціну на нафту. Однак у Саудівській Аравії вже робили натяки, що можуть знизити ціну до 50 доларів за барель. У них для цього є всі можливості.

Якщо саудити опустять ціни, розпочнеться падіння цін на нафту, і вони відновлять частку на світовому ринку. З бареля нафти вони будуть отримувати менше прибутку, але за допомогою величезних продажів барелів у більшій кількості отримуватимуть більшу масу прибутку, а це їм і потрібно.

Тому саудити зараз – це та точка, де перебуває смерть російського режиму. Якщо саудити почнуть знижувати ціни, то російська фінансова ситуація в економіці буде поганою,

– пояснив доктор економічних наук.

У Росії вже зараз погано з доходами. Наприклад, для того, щоб "Газпром" не збанкрутував, Кремлю довелось віддати компанії 600 мільярдів рублів, які там мали сплатити як податок. Тобто бюджет Росії отримає менше на 600 мільярдів рублів, аби тільки "Газпром" постачав газ у російські міста, інакше він збанкрутує.

До слова, керівник Центру аналізу та стратегії, політолог Ігор Чаленко вважає, що якщо Саудівська Аравія реалізує свої ідеї щодо збільшення видобутку нафти на світовий ринок та збиття ціни на нафту, то це призведе до розвалу економіки Росії. Тоді росіяни не матимуть коштів для фінансування нинішньої війни проти України.