Уоррен Баффет назвал самый ценный актив

Успех 94-летнего Уоррена Баффета не был мгновенным. Ему понадобились десятилетия, чтобы его инвестиционные решения принесли успех и помогли накопить капитал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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В частности, известно, что 99% капитала Баффетт заработал после своего 50-летия. Более того, он впервые попал в рейтинг миллиардеров в 56 лет. Его ставка на непрерывные и долговременные инвестиции в течение более чем 60 лет – это одна из главных причин того, что его состояние опережает большинство других профессиональных инвесторов.

Баффет, капитал которого Forbes оценивает в 145,9 миллиардов долларов, заявил, что для него "деньги в контексте путешествий или владения большим количеством домов, лодок или еще чего-то не имеют никакой пользы". Зато он отметил, что наиболее ценный актив – это время.

К теме! В 2024 году Уоррен Баффет активно продает акции известных компаний. В частности, в третьем квартале компания миллиардера избавилась примерно 100 миллионов ценных бумаг Apple.

Мол, потерянные на акциях деньги реально вернуть, но отсутствие даже одного года на фондовом рынке может уменьшить долгосрочные доходы больше, чем ожидают.