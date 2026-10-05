Саурон з'явився на британській монеті

Королівський монетний двір Великої Британії представив власну серію, до якої увійдуть сім екземплярів номіналом по 50 пенсів.

Аверс монет виглядає цілком традиційно – на ньому розмістили портрет монарха Чарльза III. Натомість реверс отримав тематичний дизайн із Єдиним Перснем та прихованим Оком Саурона.

Купити новинку можна було в кількох варіантах: мідно-нікелева версія коштувала 27,5 фунтів стерлінгів, тоді як монета із золота обійшлася б значно дорожче – до 2 400 фунтів стерлінгів.

Щоправда, саме екземпляри з цінного металу отримали особливість – каустичний елемент, завдяки якому під певним кутом освітлення на поверхні проявляється Око Саурона. Майстри монетного двору спеціально розрахували рельєф так, аби він спрямовував світло й формував приховане зображення.

Який вигляд має золота монета: дивіться фото

До слова, решту монет серії представлятимуть поступово – їхні релізи присвятять до 25-річчя кожного з фільмів трилогії.

Навіть найвідданіші шанувальники "Братства Персня" навряд чи могли уявити таку монету. Незалежно від того, чи ви давній фанат саги, чи колекціонер, це саме той екземпляр, який захочеться мати у своїй скарбничці,

– зазначила директорка з пам'ятних монет Ребека Морган.

Нагадаємо, з нагоди ювілею героїв фантастичного світу "Володаря перснів" також увічнили на колекційних монетах євро.