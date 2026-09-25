Що відомо про 10 гривень

Новинку ввели в обіг на початку вересня. Для її виготовлення НБУ використав дорогоцінний метал – срібло 925-ї проби (31,1 грама).

Тираж монети обмежений – до 3 тисяч екземплярів. Тож вона може зацікавити колекціонерів, які шукають рідкісні пам'ятні випуски.

На аверсі зобразили кленове листя та грона калини – символи Канади й України, поєднання яких уособлює дружбу та міцне партнерство двох держав. У центрі також традиційно розмістили рік карбування, пробу й номінал – 10 гривень.

На реверсі рослинні мотиви продовжуються, утворюючи своєрідний міст між двома сторонами монети. Композицію доповнює напис CANADA й стилізований кленовий лист, а елементи оздоблення виконано яскравим кольоровим друком.



Який вигляд має пам'ятна монета / Колаж 24 Каналу

До слова, історія дружби бере початок наприкінці ХІХ століття, коли за океан прибули перші українські іммігранти. Вони зберегли рідну культуру й традиції, зробивши вагомий внесок у розвиток канадського суспільства. Тепер діаспора налічує близько 1,3 мільйона осіб і залишається важливою ланкою між державами.

Окрім того, сучасне партнерство ґрунтується на спільних демократичних цінностях. Зокрема, 2 грудня 1991 року, наступного дня після Всеукраїнського референдуму, Канада стала другою країною у світі, яка визнала незалежність України.

Нагадаємо, влітку НБУ випустив ще одну пам'ятну монету зі срібла, присвячену 250-річчю проголошення незалежності США. Її під час урочистостей у посольстві особисто представив голова українського регулятора Андрій Пишний.