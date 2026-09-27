Що відомо про нову колекцію євро

Паризький монетний двір випустив монети у два етапи: перша частина вийшла 23 березня, а друга – вже восени, 14 вересня.

Серія складається із золотих і срібних монет різних номіналів – від 10 до 500 євро. Вони відрізняються не лише дизайном, а й вагою, розмірами, пробою металу й тиражем. Окремі випуски присвячені персонажам кіносаги, інші – її знаковим символам і сценам.

Хоакін Хіменес Головний гравер Паризького монетного двору Мене завжди захоплювали багатство та складність світу, створеного Дж. Р. Р. Толкіном. Я виріс на його книжках і з роками відчув глибоку прихильність до міфології "Володаря перснів". Сьогодні особлива нагода – втілити спадщину Толкіна в композиціях, перенести персонажів і світ Пітера Джексона на інший, новий, живий носій.

Придбати монети можна на офіційному сайті Паризького монетного двору, щоправда, не всі випуски є в наявності. Водночас тиражі окремих екземплярів обмежені: наприклад, золоту монету 999 проби з Оком Саурона виготовили лише в кількості 3 тисяч штук.

До слова, для колекціонерів і шанувальників також передбачили спеціальні набори. Зокрема, дев'ять срібних монет 333 проби із вересневої частини серії ще можна купити разом – за 125 євро.



Монети із серії "Володар перснів" / Фото Monnaie de Paris

Нагадаємо, монети з дорогоцінних металів найвищих проб купують не лише для поповнення нумізматичних колекцій, а й з інвестиційною метою. Однак під час подальшого продажу на їхню вартість впливатимуть стан виробу, наявність супровідних документів, цілісність оригінального паковання тощо.