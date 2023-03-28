Під час роботи над звітом аналітики 21Shares використовували дані компанії Dune Analytics. Йдеться про історію транзакцій на адреси, які пов'язані з американською владою.

Варте уваги Ставка на гігантів: як капіталізувати динаміку відомих компаній на ринку

Американська влада серед найбільших власників біткойна

Станом на кінець березня 2023 року, американські відомства володіють 205 515 біткойнів. Їхня вартість становить приблизно 5,6 мільярда доларів. Більшість цифрових монет урядовці отримали після кількох гучних випадків конфіскації цифрових активів. Зокрема, йдеться про такі інциденти:

Вилучення 69 369 біткойнів у справі Silk Road. Це було у листопаді 2020 року;

у справі Silk Road. Це було у листопаді 2020 року; Конфіскація 94 643 цифрових монет в Іллі Ліхтенштейна та його дружини Хізер Морган. Пару підозрювали у зламі криптобіржі Bitfinex;

в Іллі Ліхтенштейна та його дружини Хізер Морган. Пару підозрювали у зламі криптобіржі Bitfinex; Ще один випадок пов'язаний з вилученням біткойнів у Джеймса Чжуна. Йдеться про 51 326 монет.

До теми! Американський регулятор звинувачує найбільшу криптобіржу у світі у порушенні низки фінансових законів, а також у відсутності належної реєстрації. Binance уже відреагувала на ці заяви.

Згідно зі звітом компанії 21Shares американській владі наразі належить трохи більше, ніж 1% від всього обороту криптовалюти на ринку. Водночас аналітики наголошують, що вище згадані цифри – це може бути так звана "нижня межа". Адже експерти використовували під час формування звіту відкриті та загальнодоступні джерела інформації.

За даними звіту компанії Glassnode, від 9 березня 2023 року, кілька десятків тисяч біткойнів перевели на інші рахунки. Відтак обсяг портфеля американської влади зменшився з 215 338 до 205 515 біткойнів. Зокрема, вони розповіли про 40 тисяч цифрових монет, переміщення яких вдалося помітити.

У Glassnode додають, що більшість із цих біткойнів, найімовірніше, переміщали у рамках внутрішніх трансферів. Принаймні так ситуація виглядає на сьогодні. Проте їм вдалося зафіксували, що біткойни, які вилучили у хакера Silk Road, відправили на адресу Coinbase. Йдеться про орієнтовно 9861 монету, які оцінюють у приблизно 269 мільйонів доларів.