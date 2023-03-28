При работе над отчетом аналитики 21Shares использовали данные компании Dune Analytics. Речь идет об истории транзакций в адреса, связанные с американскими властями.

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Американские власти среди крупнейших владельцев биткоина

По состоянию на конец марта 2023 года, американские ведомства владеют 205 515 биткоинами. Их стоимость составляет примерно 5,6 миллиарда долларов. Большинство цифровых монет должностные лица получили после нескольких громких случаев конфискации цифровых активов. В частности, речь идет о таких инцидентах:

Удаление 69 369 биткоинов по делу Silk Road. Это было в ноябре 2020 года;

по делу Silk Road. Это было в ноябре 2020 года; Конфискация 94 643 цифровых монет у Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган. Пару подозревали в изломе криптобиржи Bitfinex;

у Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган. Пару подозревали в изломе криптобиржи Bitfinex; Еще один случай связан с изъятием биткойнов у Джеймса Чжуна. Речь идет о 51 326 монетах.

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Согласно отчету компании 21Shares американским властям сейчас принадлежит чуть больше, чем 1% от всего оборота криптовалюты на рынке. В то же время аналитики подчеркивают, что вышеупомянутые цифры – это может быть так называемый "нижний предел". Ведь эксперты использовали при формировании отчета открытые и общедоступные источники информации.

По данным отчета компании Glassnode, от 9 марта 2023 года, несколько десятков тысяч биткоинов перевели на другие счета. Следовательно, объем портфеля американских властей уменьшился с 215 338 до 205 515 биткоинов. В частности, они рассказали о 40 тысяч цифровых монет, перемещение которых удалось заметить.

В Glassnode добавляют, что большинство этих биткоинов, скорее всего, перемещали в рамках внутренних трансферов. По крайней мере, так ситуация выглядит на сегодня. Однако им удалось зафиксировать, что биткоины, изъявшие у хакера Silk Road, отправили в адрес Coinbase. Речь идет об ориентировочно 9861 монете, которые оценивают в примерно 269 миллионов долларов.