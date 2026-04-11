Шахраї "крадуть" гроші з карток: як цьому запобігти та вберігти свої заощадження

Наразі вкрасти можна не лише паперові гроші. Шахраї здатні полювати й на безготівкові кошти, тобто ті фінанси, що перебувають на ваших картках.

Як злочинці можуть вкрасти гроші з карток?

Зокрема це можливо, якщо злочинці знають номер вашої картки, про що попереджає Приватбанк.

Читайте також Клієнти "Приватбанку" до липня можуть отримати 2 тисячі гривень на картку

Номер картки – не конфіденційна інформація. Технічно шахраї нічого не можуть зробити. Але номер картки може стати початком у ланцюжку шахрайських дій,

– йдеться у матеріалі на сайті банку.

Для того, аби заволодіти коштами, людина повинна дізнатися всі конфіденційні дані. Це можливо завдяки технічним методам. Наприклад, фейкові сайти (як інтернет-магазини) або різні пристроїв тощо.

Важливо! Іноді, щоб дізнатися паролі та коди, шахраї видають себе за співробітників банку, поліцейських.

Зокрема злочинці можуть дізнатися інформацію таким чином:

Просто вгадують – можна зателефонувати будь-якому громадянину України, адже великий шанс, що він або вона є клієнтом ПриватБанку. Існують сервіси, які за номером картки визначають банк-емітент (той, що випустив картку). Просто навмання перевіряють картку в інтернет-банкінгу різних банків у полі "Отримувач" у переказах.

Зверніть увагу! Безпечна комбінація даних – це номер картки + прізвище та ім’я + номер телефону.



Скриншот з сайту Приватбанку

Аби захистити свої гроші, слід дотримуватися важливих рекомендацій:

Не фотографувати свою картку та не відправляти це фото малознайомим чи незнайомим людям. Таким чином особа може дізнатися термін завершення картки. І тоді залишається підібрати лише CVV-код.

Не повідомляти нікому кодів і паролів. Якщо нібито співробітник банку запитує пароль із SMS, ПІН-код, CVV-код чи щось подібне, то це телефонує шахрай.

Не давати нікому свою картку. Наприклад, у закладах розраховуватися самостійно, а не давати її продавцям, офіціантам, баристам тощо.

Не заходити в Приват24 через загальну мережу Wi-Fi. Найбезпечніший варіант – користуватися інтернет-банкінгом через мобільний інтернет.

Крім того, слід перевіряти номер телефону та список дзвінків, аби переконатися, що дійсно телефонували з банку. Наприклад, у застосунку Приват24 можна просто натиснути на іконку оператора праворуч вгорі та вибрати внизу "Дзвінки".

Скриншот з сайту Приватбанку

Що роблять банки, коли людина за кордоном?

Водночас finance.ua пише, що деякі банки (наприклад, так робить monobank) відстежує фізичне розташування смартфона свого клієнта по GPS. Потім фізична установа порівнює його з країною, де проходить платіж з присутністю картки.

У разі, якщо країна не збігається, банк відхиляє такі платежі,

– пишуть у тексті.

Зауважте! За кордоном є сенс розплачуватися, а також знімати готівку в банкоматах тільки за допомогою картки з подібними налаштуваннями безпеки.

Що ще слід знати про подібні шахрайські схеми?