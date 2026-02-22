Облігації 2026: ризик залишитись ні з чим або можливість заробити
- Дохідність облігацій знизилась з початку 2026 року через зниження облікової ставки НБУ на 0,5% до 15%.
- У лютому 2026 року держава залучила 17,4 мільярда гривень через облігації, загалом понад 81,5 мільярда гривень з початку року.
Дохідність від облігацій залежить від облікової ставки НБУ, яку нещодавно знизили. Скільки можна заробити в 2026 році на облігаціях – відкрите питання.
Якими є ставки облігацій взимку 2026 року?
Про те, які зміни відбуваються з ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), йдеться в матеріалі "Мінфін".
Нині на цінних паперах можна заробити на 1,5% менше, ніж на початку 2026 року. Динаміку можна відстежити за результатами аукціонів Міністерства фінансів.
Зауважте! ОВДП, або облігації, – це державні цінні папери, які розміщують лише на внутрішньому ринку. Коли громадянин купує облігації, фактично позичає державі гроші під відсоток.
Так, 6 січня 2026 року цінні папери з погашенням на 16 грудня розміщувались із середнім рівнем дохідності 16,35%. Однак 17 лютого облігації з погашенням у березні 2027 року було розміщено під 15,34% дохідності.
Важливо! Менше ніж за місяць дохідність облігацій з погашенням приблизно за рік знизилась на трохи більше, ніж 1%.
Водночас найбільш помітним зниження стало для паперів із терміном обігу понад 2,5 роки. Зокрема на вторинному ринку ставка таких облігацій впала за 2 місяці майже на 2%. Йдеться про показник у 1,7%.
Для сегмента з коротким обігом паперів – зниження вартості теж фіксують, однак не за дуже швидкими темпами.
Чому знижується дохідність ОВДП?
Основна причина, чому дохід від облігацій падає – перегляд облікових ставок. НБУ залишав їх незмінними від березня 2025 року на рівні 15,5%. Однак з 30 січня 2026 року знизив її на 0,5 п.п., тобто до 15%.
Зверніть увагу! Облікова ставка – ключовий інструмент монетарної політики, що визначає зокрема відсоток для кредитів у комерційних банках. Якщо знижується облікова ставка – гроші для банків стають дешевшими. Наступний крок – зниження дохідності депозитів і ставки за кредитами.
Отже, від облікової ставки напрямку залежить і дохідність облігацій. А саму ставку визначає рівень інфляції. Протягом минулого року показник останньої був на рівні 8%, після чого НБУ вирішили зменшити облікову ставку.
Що буде з облігаціями далі?
За попереднім прогнозом Нацбанку облікова ставка буде знижуватись:
- до кінця 2026 року очікуємо на зниження до показника 14,5%;
- у 2027 році показник становитиме 12,7%;
- На кінець 2028 року – 10,8%.
Тож відповідно до встановлених термінів очікуємо на зниження доходу від облігацій, розмір якого залежить від ставки.
Скільки грошей виділили на облігації у 2026 році?
За повідомленням Мінфіну від 17 лютого ще 17,4 мільярда гривень в еквіваленті залучено до державного бюджету під час лютневих аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Загалом із початку 2026 року держава залучила до облігацій понад 81,5 мільярда гривень. А від початку повномасштабної війни – понад 2 трильйони гривень.
Що відомо про накопичення коштів та облігації?
Тривалий час накопичувати гроші та зберігати "під матрацом" – не найкращий варіант. Доцільніше знайти напрямки для інвестицій, аби згодом отримати прибуток з відсотками.
Раніше повідомлялося, що українська компанія "МХП" закрила угоду на випуск єврооблігацій. Погасити їх планують до 2029 року, а загальна сума склала 450 мільйонів доларів.