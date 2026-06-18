Яку допомогу при звільненні можуть отримати українські військові

Військовослужбовці, які звільняються зі служби в Україні, мають право на отримання одноразової грошової допомоги (ОГД). Розмір цієї виплати визначається індивідуально.

Від чого залежить розмір ОГД?

ОГД залежить від підстав звільнення, тривалості військової служби та статусу військовослужбовця, повідомляє Міноборони.

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Для контрактників і кадрових військовослужбовців (крім осіб строкової служби та офіцерів за призовом – для них передбачені окремі норми) ОГД нараховується за одним із трьох розмірів, залежно від підстави звільнення і тривалості служби,

– вказує Міноборони.

В більшості випадків, базою для розрахунку цієї допомоги є місячне грошове забезпечення військовослужбовця. Йдеться про виплату, станом на дату звільнення.

До уваги не беруться:

бойові виплати;

премію встановлену Кабміном №168 від 28 лютого 2022 року;

одноразові премії та винагороди.

Зауважимо, окремі категорії військовослужбовців можуть отримати допомогу в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби незалежно від загальної вислуги. Це можливо якщо особа звільнена:

після завершення контракту, укладеного до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, якщо військовослужбовець прослужив не менше 24 місяців і не планує продовжувати службу;

за станом здоров'я службовця;

у зв'язку із завершенням особливого періоду або демобілізацією за відсутності наміру укладати новий контракт і так далі.

Крім того, на виплату в такому ж розмірі можуть претендувати військовослужбовці з вислугою від 10 років, якщо звільнення відбувається:

через скорочення посад;

за віком;

систематичне порушення умов контракту з боку командування;;

за угодою сторін після набуття права на пенсійне забезпечення і так далі.

Військовослужбовці з вислугою не менш як 10 років можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби, якщо звільняються за таких обставин:

за власним бажанням;

через сімейні обставини чи інші причини, визначені постановою Кабміну №413, у мирний час.



Як вираховуються виплати контрактників / Схема Міноборони

Які виплати можуть отримати військові додатково?

Військовослужбовці мають право ще на низку виплат. Зокрема, вони можуть розраховувати на грошове забезпечення до дня виключення зі списків особового складу. Також виплачується компенсація за невикористані дні щорічної відпустки

До того ж військовий має право отримати допомогу на оздоровлення. Але за умови, якщо вона не була виплачена раніше.