От чего зависит размер ОГД?

Размер ОГД зависит от оснований для увольнения, продолжительности военной службы и статуса военнослужащего, сообщает Минобороны.

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Для контрактников и кадровых военнослужащих (кроме лиц срочной службы и офицеров по призыву – для них предусмотрены отдельные нормы) ОГД начисляется в одном из трех размеров, в зависимости от основания увольнения и продолжительности службы,

– указывает Минобороны.

В большинстве случаев базой для расчета этого пособия является месячное денежное обеспечение военнослужащего. Речь идет о выплате по состоянию на дату увольнения.

Не учитываются:

боевые выплаты;

премия, установленная Кабмином № 168 от 28 февраля 2022 года;

одноразовые премии и вознаграждения.

Отметим, что отдельные категории военнослужащих могут получить пособие в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы независимо от общего стажа. Это возможно, если лицо уволено:

после завершения контракта, заключенного до окончания особого периода или до объявления демобилизации, если военнослужащий прослужил не менее 24 месяцев и не планирует продолжать службу;

по состоянию здоровья;

в связи с окончанием особого периода или демобилизацией при отсутствии намерения заключать новый контракт и так далее.

Кроме того, на выплату в таком же размере могут претендовать военнослужащие со стажем от 10 лет, если увольнение происходит:

в связи с сокращением должностей;

по возрасту;

систематическое нарушение условий контракта со стороны командования;

по соглашению сторон после приобретения права на пенсионное обеспечение и т. д.

Военнослужащие со стажем не менее 10 лет могут получить единовременное пособие в размере 25% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы, если увольняются при следующих обстоятельствах:

по собственному желанию;

по семейным обстоятельствам или другим причинам, определенным постановлением Кабмина № 413, в мирное время.



Как рассчитываются выплаты контрактникам / Схема Минобороны

Какие выплаты могут дополнительно получить военные?

Военнослужащие имеют право еще на ряд выплат. В частности, они могут рассчитывать на денежное довольствие до дня исключения из списков личного состава. Также выплачивается компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска

Кроме того, военнослужащий имеет право на получение пособия на оздоровление. Но при условии, что оно не было выплачено ранее.