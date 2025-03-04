Українські компанії обвалилися на біржі

Акції українських компаній продовжують падати на Варшавській фондовій біржі (WSE). Цінні папери втрачають позиції другий день поспіль, пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Варте уваги Старт нової торгівельної війни: Трамп одним рішенням обвалив світові біржі

У понеділок, 3 березня, акції українських компаній на WSE обвалилися в ціні на 15,3%. Головна причина першого падіння вартості цінних паперів – це сварка президентів США та України в Білому домі.

Сьогодні, 4 березня, негативний тренд акцій українських компаній на біржі посилили новини про призупинення військової допомоги для України. Нагадаємо, що відповідне рішення ухвалила адміністрація Дональда Трампа після офіційного візиту президента Володимира Зеленського.

Компанії, які зафіксували втрати на WSE:

Цінні папери компанії Milkiland впали на 11,65%;

Акції аграрних холдингів "Агротон" та "ІМК" подешевшали на 2,14% та 5,58% відповідно. Землі цих компаній розташовані біля лінії фронту;

Акції KSG-Agro впали на 7,26%;

Цінні папери "Астарти", яка є найбільшим виробником цукру в Україні, знизився на 3,23%;

Акції Coal Energy, шахти якої зупинили через війну, обвалилися на 13,17%. Це найбільше знецінення акцій на біржі серед українських компаній.

Загалом Індекс Варшавської фондової біржі впав у вівторок на 2,4%. Це реакція ринку на нові мита США для Китаю, Канади та Мексики, які є топовими торговими партнерами США.

Поза індексом акції компанії "Кернел", що є найбільшим виробником олії в Україні, впали в ціні на 9,09%. Нагадаємо, що не лише українські компанії фіксують втрати після сварки Трампа з Зеленським. Різко подешевшали і єврооблігації України після суперечки президентів.