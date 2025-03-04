Трамп спровокував обвал на світових біржах

На Фондовому ринку США на сьогодні панує шалений страх. Це реакція ринку на рішення Дональда Трампа ввести тарифи на імпортні товари з Канади, Мексики та Китаю. Ці країни є ключовими торговими партнерами США, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Трамп ввів тарифи на більшість товарів з Канади та Мексики на рівні 25%. Крім того, американський президент подвоїв поточні мита на імпорт з Китаю, підвищивши їх до 20%. Це рішення свідчить про початок нової та масштабної торгівельної війни.

Канада уже заявила, що запровадить мита на американські товари у відповідь, тоді як Китай уже ввів тарифи на рівні 15% на імпорт курятини, пшениці, кукурудзи та бавовни з США, а також 10% мита на інші продукти , починаючи від сої і закінчуючи молочними продуктами.

Ключові індекси на фондовій біржі США продемонстрували таку динаміку:

Індекс Dow Jones впав на 1,48%;

Індекс S&P 500 зафіксував спад на рівні 1,76%;

Індекс NASDAQ обвалився на 2,64%.

Для прикладу, акції компанії Nvidia просіли в ціні на 8,69%, тоді як цінні папери Tesla подешевшали на 2,84%. Нагадаємо, що раніше виробник електрокарів зафіксував різкий спад продажів на одному із найбільших ринків світу – Європі.

Важливо! Аналогічну динаміку зафіксували й на світових біржах, як в Європі та Азії. Індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,9%, тоді як німецький індекс Dax, за яким уважно стежать експортери, знизився на 1,5%, пише Financial Times.

Водночас гонконзький індекс Hang Seng та основний китайський індекс CSI 300 зафіксували спад на 2% та 0,8% відповідно. Індекс Nikkei 225, який є одним із найважливіших на японській біржі, знизився на 1,2%.