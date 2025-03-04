Украинские компании обвалились на бирже

Акции украинских компаний продолжают падать на Варшавской фондовой бирже (WSE). Ценные бумаги теряют позиции второй день подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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В понедельник, 3 марта, акции украинских компаний на WSE обвалились в цене на 15,3%. Главная причина первого падения стоимости ценных бумаг – это ссора президентов США и Украины в Белом доме.

Сегодня, 4 марта, негативный тренд акций украинских компаний на бирже усилили новости о приостановлении военной помощи для Украины. Напомним, что соответствующее решение приняла администрация Дональда Трампа после официального визита президента Владимира Зеленского.

Компании, которые зафиксировали потери на WSE:

Ценные бумаги компании Milkiland упали на 11,65%;

Акции аграрных холдингов "Агротон" и "ИМК" подешевели на 2,14% и 5,58% соответственно. Земли этих компаний расположены у линии фронта;

Акции KSG-Agro упали на 7,26%;

Ценные бумаги "Астарты", которая является крупнейшим производителем сахара в Украине, снизился на 3,23%;

Акции Coal Energy, шахты которой остановили из-за войны, обвалились на 13,17%. Это самое большое обесценивание акций на бирже среди украинских компаний.

В целом Индекс Варшавской фондовой биржи упал во вторник на 2,4%. Это реакция рынка на новые пошлины США для Китая, Канады и Мексики, которые являются топовыми торговыми партнерами США.

Вне индекса акции компании "Кернел", что является крупнейшим производителем масла в Украине, упали в цене на 9,09%. Напомним, что не только украинские компании фиксируют потери после ссоры Трампа с Зеленским. Резко подешевели и еврооблигации Украины после спора президентов.