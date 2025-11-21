Що відомо про цю мережу для відмивання грошей?

Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), з'ясувало, що ця мережа діє у 28 містах та селищах по всій території країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Читайте також Новий удар для Кремля: один з найбільших НПЗ вирішив відмовитись від нафти з Росії

Як діє ця мережа:

гроші, які певні особи отримують від продажу наркотиків та вогнепальної зброї конвертуються в крипту;

аналогічним чином "переводяться" гроші імміграційних банд;

За даними NCA, підприємство навіть придбало банк для сприяння платежам, які підтримували військові зусилля Росії та допомагали обходити санкції,

– зазначає видання.

Важливо! Офіційні особи вважають, що ці незаконні операції можуть бути пов'язані з багатьма важливими геополітичними подіями в усьому світі.

Молодший міністр безпеки Ден Джарвіс відзначив це розслідування. Він заявив, що воно "викрило корупційну тактику, яку Росія використовувала для уникнення санкцій та фінансування своєї незаконної війни в Україні".

Станом на зараз, результатом цього розслідування є те, що:

відбулося 128 арештів, які пов'язані з цією мережею;

а також було вилучено – більш як 25 мільйонів фунтів стерлінгів і деякі цифрові активи.

Що відомо про санкції проти Росії зараз?

Росія потерпає від впливу санкцій. Зокрема, ці обмеження відображаються на економіці країни. Новий "ударом" для Кремля стали санкції США проти "Роснефті" та "Лукойла". Внаслідок введення цих обмежень, скорочуються російські нафтогазові доходи.

Аби обходити санкції, Росія використовує тіньовий флот. Ці судна перевозять нафту, дозволяючи Кремлю і далі фінансувати війну. Проте деякі країни уже вводять обмеження на такі танкери.

Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо, що Китай може готувати власний тіньовий флот, таким чином Москва стане ще більш щзалежною від Пекіну.