Что известно об этой сети для отмывания денег?

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), выяснило, что эта сеть действует в 28 городах и поселках по всей территории страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Читайте также Новый удар для Кремля: один из крупнейших НПЗ решил отказаться от нефти из России

Как действует эта сеть:

деньги, которые определенные лица получают от продажи наркотиков и огнестрельного оружия конвертируются в крипту;

аналогичным образом "переводятся" деньги иммиграционных банд;

По данным NCA, предприятие даже приобрело банк для содействия платежам, которые поддерживали военные усилия России и помогали обходить санкции,

– отмечает издание.

Важно! Официальные лица считают, что эти незаконные операции могут быть связаны со многими важными геополитическими событиями во всем мире.

Младший министр безопасности Дэн Джарвис отметил это расследование. Он заявил, что оно "разоблачило коррупционную тактику, которую Россия использовала для избежания санкций и финансирования своей незаконной войны в Украине".

По состоянию на сейчас, результатом этого расследования является то, что:

произошло 128 арестов, связаных с этой сетью;

а также было изъято – более 25 миллионов фунтов стерлингов и некоторые цифровые активы.

Что известно о санкциях против России сейчас?

Россия страдает от влияния санкций. В частности, эти ограничения отражаются на экономике страны. Новым "ударом" для Кремля стали санкции США против "Роснефти" и "Лукойла". Вследствие введения этих ограничений, сокращаются российские нефтегазовые доходы.

Чтобы обходить санкции, Россия использует теневой флот. Эти суда перевозят нефть, позволяя Кремлю и дальше финансировать войну. Однако некоторые страны уже вводят ограничения на такие танкеры.

Обратите внимание! Недавно стало известно, что Китай может готовить собственный теневой флот, таким образом Москва станет еще более зависимой от Пекина.