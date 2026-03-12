Вигідно Росії та її союзникам: енергетичний стратег назвав наслідки зростання цін на нафту

Зростання цін на нафту на тлі напруження навколо Ірану може мати ширші наслідки для світової економіки та війни Росії проти України. Частина аналітиків припускає, що така ситуація здатна посилити фінансові можливості Кремля.

Енергетичний стратег і геополітичний аналітик Томас О'Доннелл пояснив в ефірі 24 Каналу, що ключовим фактором стане розвиток подій навколо Ірану. Якщо конфлікт затягнеться або ситуація різко погіршиться, це може створити вигідні умови для Росії та її союзників.

Росія може отримати вигоду від затягування конфлікту

О'Доннелл пояснив, що потенційна вигода для Росії залежить від розвитку подій навколо Ірану. За його словами, якщо політика США на Близькому Сході не досягне результату або конфлікт затягнеться, це може змінити баланс сил на користь союзників Москви.

Якщо те, що намагаються зробити американці в Ірані, піде не так, це, ймовірно, принесе користь росіянам. Це вигідно всій осі тих, хто перебуває в союзницьких відносинах із Росією,

– зауважив О'Доннелл.

Іран залишається одним із ключових партнерів Кремля у війні проти України. Зокрема, Тегеран уже передавав Росії військове обладнання та безпілотники, які активно використовуються на фронті.

Іранці є одним із головних союзників Росії в цій війні. Вони надали їй багато військового обладнання, безпілотників і так далі,

– пояснив енергетичний стратег.

У випадку ескалації конфлікту або невдалого розвитку подій для США ситуація може посилити позиції країн, які співпрацюють із Росією. Саме тому події навколо Ірану можуть мати значення не лише для регіону, а й для ширшої геополітичної картини.

Як перекриття Ормузької протоки може вплинути на ціни?

Ключовим фактором для ринку нафти може стати ситуація з Ормузькою протокою. Саме через цей маршрут проходить значна частина світових поставок нафти, тому будь-які обмеження руху танкерів швидко впливають на очікування трейдерів і котирування.

Якщо, наприклад, Ормузька протока залишиться закритою на тривалий час і американці не зможуть гарантувати прохід кораблів, ціна почне зростати,

– пояснив О'Доннелл.

Нинішнє зростання цін на нафту виглядає різким лише на тлі останнього року. За його словами, у попередні роки ринок уже бачив подібні показники, тому нинішній рівень не можна назвати історичним максимумом.

Зараз ціна на нафту приблизно на тому рівні, на якому вона вже була раніше, близько 80 доларів за барель,

– зауважив він.

Різке подорожчання на початку повномасштабної війни Росії проти України було значно сильнішим. Тоді ціни піднімалися приблизно до 120 доларів за барель, після чого поступово знизилися і тривалий час залишалися стабільнішими.

До уваги! Дональд Трамп заявив, що війна в Ірані може бути вигідною для США, оскільки зростання цін на нафту збільшує доходи американських виробників. Водночас він наголосив, що головною метою є недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Протягом 2023, 2024 та 2025 років ціна на нафту переважно трималася приблизно на рівні, близькому до нинішнього. Саме тому теперішнє зростання радше виглядає поверненням до звичних показників після періоду відносно дешевої нафти.

США починали конфлікт у вигідних умовах для ринку

На момент загострення ситуації навколо Ірану світовий нафтовий ринок перебував у доволі стабільному стані. За його словами, Сполучені Штати фактично мали сприятливі ринкові умови, якби вирішили тимчасово витіснити Іран з нафтового ринку.

Якщо трохи відступити назад і подивитися історично, американці ніколи не мали настільки сприятливої ринкової ситуації, щоб піти проти Ірану і тимчасово вивести його з ринку,

– зауважив О'Доннелл.

Він пояснив, що на початку конфлікту ситуація виглядала контрольованою з точки зору енергетичного ринку. Однак, за його словами, ключовим фактором залишається тривалість війни.

Це дуже хороша ситуація, з якої вони починають. Але якщо війна не буде завершена за певний час, ціна почне стрімко зростати,

– пояснив енергетичний стратег.

О'Доннелл додав, що нинішні коливання цін поки що не можна назвати історичним стрибком.

