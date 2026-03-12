Що сталося з танкерами біля узбережжя Іраку?
Через удар по танкерах, зупинилися нафтові термінали країни, повідомляє Bloomberg.
Важливо! Наразі тенденції вказують, що конфлікт на Близькому Сході може посилитись.
Річ у тім, що протягом останніх днів напади на судна почастішали. "Постраждали" танкери з багатьох країн.
Іракська державна організація з маркетингу нафти (SOMO) заявила, що танкери, що зазнали ударів у її територіальних водах, були "Safesea Vishnu" під прапором Маршаллових островів та "Zefyros" під прапором Мальти,
– вказує видання.
Стало також відомо, що суднам було наказано покинути нафтовий термінал Міна-аль-Фахал в Омані. Це частина запобіжних заходів. Водночас цей порт було відкрито через пару годин після того, як відбулася атака. Там здійснюються завантаження у штатному режимі.
Перебої Омані підсилили занепокоєння, що ситуація з експортом може погіршитись. А це стане поштовхом для цін на нафту. Зокрема, сьогодні марка Brent подорожчала на майже 10%, повідомляє Bloomberg.
Дрони також вдарили по паливних резервуарах у порту Салала, інші ж були перехоплені. З того часу Салала призупинила роботу своїх контейнерних та вантажних терміналів, тоді як інші оманські порти, такі як Дукм, працюють у звичайному режимі,
– йдеться у повідомленні.
Яка ситуація з Ормузькою протокою зараз?
Ормузька протока залишається майже заблокованою вже 2 тижні. Судна стоять і не мають змоги пройти цим шляхом. Це вплинуло на загальносвітовий експорт.
Потрібно розуміти, що саме через Ормузьку протоку проходить п'ята частина світової нафти. Як виявилось, іранська сировина транспортується цим шляхом майже у звичному темпі.
Низка країн уже скоротила видобуток нафти через блокування Ормузької протоки. Йдеться, зокрема, про Ірак, Саудівську Аравію та Кувейт.