Выгодно России и ее союзникам: энергетический стратег назвал последствия роста цен на нефть

Рост цен на нефть на фоне напряжения вокруг Ирана может иметь более широкие последствия для мировой экономики и войны России против Украины. Часть аналитиков предполагает, что такая ситуация способна усилить финансовые возможности Кремля.

Энергетический стратег и геополитический аналитик Томас О'Доннелл объяснил в эфире 24 Канала, что ключевым фактором станет развитие событий вокруг Ирана. Если конфликт затянется или ситуация резко ухудшится, это может создать выгодные условия для России и ее союзников.

Россия может получить выгоду от затягивания конфликта

О'Доннелл объяснил, что потенциальная выгода для России зависит от развития событий вокруг Ирана. По его словам, если политика США на Ближнем Востоке не достигнет результата или конфликт затянется, это может изменить баланс сил в пользу союзников Москвы.

Если то, что пытаются сделать американцы в Иране, пойдет не так, это, вероятно, принесет пользу россиянам. Это выгодно всей оси тех, кто находится в союзнических отношениях с Россией,

– отметил О'Доннелл.

Иран остается одним из ключевых партнеров Кремля в войне против Украины. В частности, Тегеран уже передавал России военное оборудование и беспилотники, которые активно используются на фронте.

Иранцы являются одним из главных союзников России в этой войне. Они предоставили ей много военного оборудования, беспилотников и так далее,

– объяснил энергетический стратег.

В случае эскалации конфликта или неудачного развития событий для США ситуация может усилить позиции стран, которые сотрудничают с Россией. Именно поэтому события вокруг Ирана могут иметь значение не только для региона, но и для более широкой геополитической картины.

Как перекрытие Ормузского пролива может повлиять на цены?

Ключевым фактором для рынка нефти может стать ситуация с Ормузским проливом. Именно через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые ограничения движения танкеров быстро влияют на ожидания трейдеров и котировки.

Если, например, Ормузский пролив останется закрытым на длительное время и американцы не смогут гарантировать проход кораблей, цена начнет расти,

– объяснил О'Доннелл.

Нынешний рост цен на нефть выглядит резким только на фоне последнего года. По его словам, в предыдущие годы рынок уже видел подобные показатели, поэтому нынешний уровень нельзя назвать историческим максимумом.

Сейчас цена на нефть примерно на том уровне, на котором она уже была раньше, около 80 долларов за баррель,

– отметил он.

Резкое подорожание в начале полномасштабной войны России против Украины было значительно сильнее. Тогда цены поднимались примерно до 120 долларов за баррель, после чего постепенно снизились и долгое время оставались стабильными.

Вниманию! Дональд Трамп заявил, что война в Иране может быть выгодной для США, поскольку рост цен на нефть увеличивает доходы американских производителей. В то же время он отметил, что главной целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия.

В течение 2023, 2024 и 2025 годов цена на нефть преимущественно держалась примерно на уровне, близком к нынешнему. Именно поэтому нынешний рост скорее выглядит возвращением к привычным показателям после периода относительно дешевой нефти.

США начинали конфликт в выгодных условиях для рынка

На момент обострения ситуации вокруг Ирана мировой нефтяной рынок находился в довольно стабильном состоянии. По его словам, Соединенные Штаты фактически имели благоприятные рыночные условия, если бы решили временно вытеснить Иран с нефтяного рынка.

Если немного отступить назад и посмотреть исторически, американцы никогда не имели столь благоприятной рыночной ситуации, чтобы пойти против Ирана и временно вывести его с рынка,

– заметил О'Доннелл.

Он пояснил, что в начале конфликта ситуация выглядела контролируемой с точки зрения энергетического рынка. Однако, по его словам, ключевым фактором остается продолжительность войны.

Это очень хорошая ситуация, с которой они начинают. Но если война не будет завершена за определенное время, цена начнет стремительно расти,

– объяснил энергетический стратег.

О'Доннелл добавил, что нынешние колебания цен пока нельзя назвать историческим скачком.

