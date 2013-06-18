Ціна нафти росте на тлі конфлікту Ізраїлю та Ірану: що буде на ринку і чи виграє від цього Росія

Починаючи з 13 червня, Ізраїль завдав десятків авіаударів по іранських військових та ядерних об'єктах. І як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю, Беньямін Нетаньяху, удари по Ірану триватимуть "стільки, скільки потрібно". На це миттєво відреагував ринок нафти – еталонна марка Brent зросла до 78 доларів за барель.

Всі ризики, як-от авіаудари по іранській енергетичній інфраструктурі, загроза перекриття Ормузької протоки та ризики для поставок сирої нафти, вивели ринок нафти у стан високої напруги. Найгірше те, що зростання вартості енергоресурсів може суттєво вплинути на доходи Росії, якій вигідний дефіцит нафти на ринку.

24 Канал проаналізував до чого може призвести повна ескалація між Ізраїлем та Іраном, як відреагують світові ціни на нафту і яку користь отримає Росія внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході.

Як Іран та Ізраїль можуть погіршити ситуацію на світовому ринку нафти

Удар Ізраїлю по щонайменше по 2 газопереробних заводах та 2 паливних складах збільшив ризики на світових енергетичних ринках. Відтак, з початку бойових дій минулого тижня ціна на нафту зросла через побоювання, що конфлікт може поширитися на регіон, на який припадає третина світового видобутку нафти.

До теми Який вплив на ринок нафти матиме перекриття Іраном Ормузької протоки

Натомість як пояснює для 24 Каналу економіст Олег Гетман, попри наявні ризики Іран доволі дрібний виробник нафти та експортер. Його сировину купують лише кілька країн, зокрема Китай.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Якщо Іран прибрати з ринку нафту, то ОАЕ, Саудівська Аравія та США зможуть легко замінять обсяги країни. Тобто нічого критично не передбачається.

За підрахунками The Economist, якщо іранська нафта буде заблокована, то світові постачання втратять 1,7 мільйона барелів нафти на добу, що може загрожувати світовому постачанню.

Водночас Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати мають близько 3 – 4 мільйони барелів нафти на добу вільних потужностей, які вони могли б використати в кризову ситуацію.

Але річ у тім, що Іран це може розцінити це як співпрацю з Ізраїлем, що призведе до відповідних заходів.

Однак найбільше ринок наразі стурбований енергетичною інфраструктурою на Близькому Сході, а саме Ормузькою протокою.

Через неї Іран, Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати експортують третину світового обсягу морської нафти та газу.

У розмові з 24 Каналом кандидат політичних наук Тантелі Ратувухері зауважив, що закриття цієї протоки Іраном може призвести до значного потрясіння світового ринку.

Однак, іранське керівництво, схоже, продемонструвало свою небажання вдаватися до таких засобів, натомість закликавши світову спільноту втрутитися, щоб запобігти будь-якій ескалації.

Тантелі Ратувухері Експерт Центру глобалістики "Стратегія XXI" Навіть у найгіршому випадку не передбачено жодних драматичних дій Ірану в Ормузькій протоці, і ця позиція обґрунтована небажанням Ірану завдати удару по своїх партнерах по Перській затоці та ОПЕК або спровокувати масштабне втручання західної коаліції на чолі з США для захисту міжнародного комерційного водного шляху.

Важливо! Станом на зараз рух транспорту через Ормузьку протоку продовжується.

Які негативні сценарії чекають світ через перекриття Ормузької протоки

Експерт Тантелі Ратувухері каже, що початкова волатильність світових цін на нафту виникла як спекулятивна реакція на війну.

Насправді ця "панікерська" реакція швидко розвіялася, коли стало зрозуміло, що Ізраїль та Іран справді ведуть розраховану й стратегічну гру, замість звичайного близькосхідного емоційного та імпульсивного поштовху,

– додає Ратувухері.

Однак за словами економіста Гетмана, якщо конфлікт між Ізраїлем та Іраном продовжуватиметься за теперішніх умов, а є сподівання, що не буде широкої ескалації, то в принципі це не буде критичним для цін на нафту.

Наприклад, ціна Brent коливатимуться як зараз – від 65 до 75 доларів за барель,

– додає пан Олег.

Якщо ж сценарій буде іншим – перекриття проток, повна ескалація, перекриття світового потоку нафти – то звичайно, що вартість чорного золота рекордно зросте. Втім варто зауважити, така ймовірність невисока.

Перший сценарій – перекриття Ормузької протоки й реакція США та Китаю

На думку The Economist, закриття Ормузької протоки – найвідчайдушніший захід, адже через неї проходять 30% світового морського експорту сирої нафти та 20% рідкого природного газу.

Крім того, цей вузький водний шлях з'єднує Перську затоку з Індійським океаном, а це життєво важливо й для самого Ірану.

Нагадуємо! Навіть під час "танкерної війни" 1980-х років, коли Іран та Ірак воювали, а 239 нафтових танкерів було розбомблено, поставки через протоку не сповільнилися, а ціни стабілізувалися після початкового сплеску.



У випадку, коли Ормузька протока була б перекрита, США та Китай, який залежить від імпорту нафти з Перської затоки, були б змушені відправити свої військово-морські сили для розблокування водного шляху. Не дивно, що зараз Іран не ризикує цього робити.

Другий сценарій – остаточне перекриття Ормузької протоки

У такому випадку, найімовірніше, що Саудівська Аравія зможе перенаправити частину експорту через свій трубопровід "Схід-Захід". Його потужність становить 5 мільйонів барелів на день – це приблизно половина того, що виробляє Королівство.

Натомість 85% експорту Іраку, як і весь експорт Кувейту, Оману та Катару, не мають іншого шляху до ринку, а це означає, що ціна на Brent може перевищити 100 доларів за барель.

Третій сценарій – бомбардування нафтовидобувних об'єктів Перської затоки Іраном

Чимало найбільших нафтовидобувних об'єктів Перської затоки знаходяться в межах досяжності іранських ракет. Захистити їх практично неможливо, особливо в Саудівській Аравії через те, що вони розкидані на величезних відстанях.

Таким чином, якби Іран вдався до бомбардування цих об'єктів, то ціна на нафту могла перевищити навіть 120 доларів за барель.

Чи може виграти російська нафта від конфлікту між Ізраїлем та Іраном

У розмові з 24 Каналом економіст Іван Ус зауважив, що Росія зацікавлена в тому, щоб світові ціни на нафту зростали. Ще краще для Росії – дефіцит нафти, адже тоді російська влада маніпулюватиме цим питання для зняття санкцій з власної нафти.

Втім, за словами Уса, теперішній конфлікт між Ізраїлем та Іраном хоч і спровокував у перші дні ріст ціни нафти до 78 доларів за барель, але вже за пів години після завдання ізраїльських ударів ціна опустилася до позначки в 75 доларів за барель. Тобто ціна буквально впала до цієї, що була станом на 1 квітня.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Тим більше, після цього ціна просіла знову і була вже на рівні 72,5 долара. Згодом вона стабілізувалась до позначки 74 долари, але от сьогодні вже 73 долари (16 червня – 24 Канал). Тобто ми бачимо, що шаленого зростання не було, лише перша емоційна реакція на подію.

Іван Ус додає, що така реакція ціни була, перша за все, через те, що Іран неодноразово казав, що якщо країну атакують, то він у відповідь атакуватиме Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Ці країни, своєю чергою, є великими нафтовими країнами.

Відповідно, ці побоювання вплинули на зростання ціни у момент, коли Ізраїль атакував Іран вранці. Однак коли відповіді з боку Ірану не було, то зростання вартості зупинилося і почало "відкочуватися",

– заявив Ус.

Як розповідає економіст Олег Гетман, зростання вартості нафти може покращити ситуацію в Росії, але з іншого боку, у російському бюджеті нафта закладена на рівні 70 доларів за барель, а торгується фактично від 50 до 60 доларів за барель.

І навіть якщо ціна має 65 доларів за барель, то вона не дотягує до показника бюджету. Тобто діра в російському бюджеті вже становить 3,7 трильйона рублів і вона лише збільшуватиметься. Це те, що буде цього року,

– каже пан Олег.

Про вигоду Росії у цій ситуації говорить і Тантелі Ратувухері, адже події на Близькому Сході зірвали дискусії між західними країнами щодо потенційного зниження граничної ціни на російську нафту.

Але що більш важливо, виграш Росії полягає не стільки в економічній стороні, скільки в геополітичному рівнянні. Ми бачили, як президент США Дональд Трамп відкрито та публічно звернувся до російського лідера Володимира Путіна з проханням допомогти в угоді з Іраном,

– додає Ратувухері.

Цікаво! Сира нафта марки Brent, за даними TraidingEconomics, станом на ранок 17 червня становить трішки більше, аніж 74 долари за барель. А російська Urals, станом на 16 червня, 67,37 долара за барель.

Які негативні наслідки чекатимуть на Україну

Економіст Ус зауважує, що негативними наслідками для України у цій історії є зустріч G7. Річ у тім, що серед питань, які мали обговорюватися, є пропозиція ЄС щодо зниження цінової стелі на російську нафту до 45 доларів за барель замість 60 доларів за барель, яку встановили ще у грудні 2022 року.

І ось саме події між Ізраїлем та Іраном та впливом конфлікту на нафтовий ринок можуть бути підставою для не зниження цієї планки. Чому? Ціна на російську нафту, коли пропонувалася нова стеля, була десь 56 доларів за барель,

– каже пан Іван.

Олег Гетман зауважує, що зараз важливо зменшити ціновий поріг російської нафти хоча б до 50 доларів за барель. І більшість країн G7 виступають за. Втім через Трампа цього може не трапитися.

Є варіант, що деякі країни G7 спробують встановити нові стелю на російську нафту самостійно. Йдеться про ЄС, Канаду та Великобританію,

– додає Гетман.

Ус додає, що зараз треба уважно слідкувати на ситуацією, адже конфлікт Ізраїля та Ірану не сильно виходить за межі двох цих країн, а отже він не зачіпає нафтові країни.

Крім того, важливо додати, що з 1 липня відбудеться чергове підвищення щоденної норми видобутку нафту в країнах ОПЕК, що, своєю чергою, також вплине на ринок нафти у такий турбулентний час.

Країни ОПЕК домовилися видобувати нафту з 1 липня більше на 411 тисяч баралів на день. Це буде ще одним аргументом, який буде грати на знижень світових цін на нафту.

І якщо не відбудеться перекриття Ормузької протоки, протяжністю 195 кілометрів між Іраном та Оманом, і якщо не відбудеться атаки на ОАЕ та Саудівську Аравію, то не варто очікувати злету ціни на нафту.

На які кроки може піти Росія, що підвищити ціни на нафту

Росії треба заробляти гроші, каже Іван Ус. І попри те, що країна нібито погодилася скоротити видобуток нафти, але а ділі цього так і не трапилося.

І тут питання в тому, що Росії технологічно важко це зробити. Серед енергетиків навіть є такий жарт, що Саудівська Аравія та Росія відрізняються у тому, що коли вони видобувають нафту, то у Саудівській Аравії є краник, який можна прикрутити, а у Росії цього крану нема. Тобто як вони видобувають зараз, так і продовжуватимуть далі,

– зауважує економіст Ус.

І коли Росія погрожуватиме світу, що видобуватиме менше нафти, то це означатиме, що вона втрачатиме кошти. А в Росії зараз така економічна ситуація, що їм ці гроші просто надважливі.

Як пояснює Гетман, коштів у відомому російському Фонді національного добробуту також залишилося мало – приблизно 35 мільярдів, при тому, що декілька років було понад 100 мільярдів.

Очікуємо, що у 2025 році Фонд може повністю вичерпатися. І навіть невеликі коливання ціни на нафту не допоможуть. Цього року він вичерпається,

– підсумовує економіст.

Цікаво! Прогнозується, що російська нафта перебуватиме в діапазоні ціни в межах 60 доларів, а розріз з маркою Brent триматиметься до 15 доларів за барель.