Що може вплинути на ціну на нафту

Ізраїль нещодавно здійснив атаку на Іран, тим самим пошкодивши найбільше іранське газове родовище Південний Парс, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Це стало причиною різкого руху ціни на нафту, як-от еталонна марка Brent підскочила на 5,5% – до 75 доларів за барель, а West Texas Intermediate – в районі 74 доларів.

Цікаво! Як повідомляє іранського агентства Tasnim, удар Ізраїлю спричинив потужний вибух на Південному Парсу. Експорт газу, який видобувається на цьому родовищі, обмежений, однак у процесі видобутку також виробляється так званий конденсат, який Іран експортує.

Річ у тім, що руйнування газодобувної інфраструктури Ірану поки не викликає занепокоєння, однак основна увага нафтового ринку зосереджена на ситуації навколо Ормузької протоки, яка може погіршитися внаслідок таких дій.

Чим важлива Ормузька протока Це вузький морський шлях через який країни Близького Сходу транспортують близько п'ятої частини всього світового щоденного видобутку нафти. Якщо Іран перекриє маршрут, то це спричинить загрозу для глобальних поставок нафти та зростання цін.

Які прогнози дають аналітики щодо ситуації

За словами аналітиків, рекордне зростання ціни на нафту можливе лише у випадку блокування Ормузької протоки або ж активізації хуситів у Ємені.

Як пояснює Роберт Ренні, голова відділу досліджень сировинних товарів і вуглецю в Westpac Banking Corp, зараз волатильність на ринку залишається очікуваною, а вартість Brent, найімовірніше, залишиться нижче 80 доларів за барель, якщо ситуація не погіршиться.

Нагадуємо! Минулої п'ятниці ціни на нафту зросли на понад 13%, але потім почали знижуватися. Через таке різке стрибання інвестори почали переводити капітал в золото та казначейські облігації.

Яких економічних наслідків можна очікувати

Перекриття Ормузької протоки пошкодить не лише глобальним поставкам нафти, але призведе до серйозних наслідків для іранської економіки.

У цій ситуації відграє ключову роль Китай, який є найбільшим імпортером іранської нафти, а тому будь-які перебої вдарять по бюджету Тегерана.

Крім того, на думку аналітика Kpler Мую Сюй, ані економічного, ані політичного сенсу закриття протоки не має. Воно може стати лише ризикованим кроком.

Однак вже зараз на ф'ючерсних ринках спостерігається зростання показників, які показують очікування поставок у майбутньому. Відтак, розрив між 2 найближчими грудневими контрактами досяг 1,29 долара за барель, склавши 3,48 долара.

Такі показники означають, що нестабільність у регіоні спричиняє зростання побоювань в учасників ринку.