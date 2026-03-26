Путін заробляє майже 800 мільйонів доларів в день через війну в Ірані

Путін наразі заробляє приблизно 760 мільйонів доларів за день. Цьому сприяє продовження конфлікту на Близькому Сході і, відповідне, зростання цін на нафту.

Чому Путін має такі доходи?

Наразі ціна російської нафти еталонної марки Urals – 96,31 долара за барель, повідомляє Trading Economics.

Росія може вільніше її реалізовувати, зокрема, завдяки послабленню санкцій від США. Як показують дані Інституту Київської школи економіки (KSE), у березні російські продажі нафти та газу зросли до майже 24 мільярдів доларів, повідомляє The Telegraph.

Навіть якщо на Близькому Сході конфлікт завершиться найближчим часом, Росія однаково отримає значні надходження. За рік вони зростуть до 218,5 мільярдів доларів. Для розуміння, це на 63% більше, ніж очікувалось до перебоїв, що стали наслідком війни на Близькому Сході.

Якщо ж конфлікт триватиме 6 місяців, ситуація розгортатиметься так:

річні доходи Росії від експорту нафти і газу можуть збільшитись до 386,5 мільярдів доларів;

це на 188% більше, ніж прогнозувалось раніше.

На нараді в Кремлі з економічних питань у понеділок Путін заявив, що нафтогазові компанії повинні використовувати непередбачені прибутки від війни в Ірані для погашення своїх кредитів удома,

– вказує видання.

Зверніть увагу! Ціна на російську нафту через події на Близькому Сході стрімко збільшилась – на понад 70%.

Яка ситуація зараз з російською нафтою?