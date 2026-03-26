Почему Путин имеет такие доходы?
Сейчас цена российской нефти эталонной марки Urals – 96,31 доллара за баррель, сообщает Trading Economics.
Россия может свободнее ее реализовывать, в частности, благодаря ослаблению санкций от США. Как показывают данные Института Киевской школы экономики (KSE), в марте российские продажи нефти и газа выросли до почти 24 миллиардов долларов, сообщает The Telegraph.
Даже если на Ближнем Востоке конфликт завершится в ближайшее время, Россия все равно получит значительные поступления. За год они вырастут до 218,5 миллиарда долларов. Для понимания, это на 63% больше, чем ожидалось до перебоев, ставших следствием войны на Ближнем Востоке.
Если же конфликт продлится 6 месяцев, ситуация будет разворачиваться так:
- годовые доходы России от экспорта нефти и газа могут увеличиться до 386,5 миллиарда долларов;
- это на 188% больше, чем прогнозировалось ранее.
На совещании в Кремле по экономическим вопросам в понедельник Путин заявил, что нефтегазовые компании должны использовать непредвиденные доходы от войны в Иране для погашения своих кредитов дома,
– указывает издание.
Обратите внимание! Цена на российскую нефть из-за событий на Ближнем Востоке стремительно увеличилась – более чем на 70%.
Какая ситуация сейчас с российской нефтью?
12 марта США приняли решение об ослаблении санкций. Американское правительство разрешило другим странам покупать сырье из России. В то же время речь идет только о той российской нефти, которая застряла в море.
Разрешение будет действовать в течение 30 дней – до полуночи 11 апреля. Правительство США указывало, что, поскольку это решение краткосрочное, оно не принесет значительных доходов России. Однако практика показала совсем другое.
США ослабили санкции против России, чтобы остановить рост цен на энергоносители. Напомним, нефть ощутимо подорожала после перекрытия Ормузского пролива – стратегически важного пути для нефтяного рынка.