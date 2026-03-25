Що впливає на ціну нафти зараз?

Пропозиція США має сприяти закінченню війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Імовірні переговори можуть відбутися у Пакистані чи Туреччині.

Зауважимо, раніше США уже повідомляли про переговори з Іраном. Проте іранський уряд це твердження заперечив. Тегеран сказав, що американці ведуть переговори самі з собою.

Щодо нового плану США, Іран ще не дав відповідь. Наразі ринок перебуває в очікуванні цього.

Екстремальні коливання цін останніми тижнями підвищили історичну або фактичну 30-денну волатильність Brent від закриття до закриття до найвищого рівня з квітня 2022 року, а волатильність WTI – до найвищого рівня з червня 2020 року,
– вказує видання.

Окрім цього, на вартість нафти впливають такі фактори:

  • майже повне закриття Ормузької протоки;
  • удари українських сил по Балтійських портах.

Які ціни на нафту 25 березня 2026 року?

Як повідомляє видання Trading Economics, вартість нафти, залежно від марки, станом на 25 березня така:

  • Нафта марки Brent має ціну – 100,98 долара за барель.
  • Американська нафта WTI – 90,15 долара за барель.
  • Російська Urals – 98,99 долара за барель.

Яка ситуація з Ормузькою протокою?

  • Ормузька протока наразі майже повністю заблокована. А це надважливий шлях. Саме ним транспортується п'ята частина від світової нафти та зрідженого природного газу.

  • Іран заблокував Ормузьку протоку за допомогою мін та безпілотників. Тегеран встановив правила проходження цього шляху.

  • Міжнародне енергетичне агентство характеризувало цю ситуацію, як найбільші перебої у постачанні нафти в історії. Наслідком таких обставин стало відчутне збільшення нафтових цін. Аби зупинити їх зростання, США навіть послабили санкції проти російської та іранської нафти.