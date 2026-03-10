"Світова економіка – цинічна": що може змусити Захід відмовитися від санкцій проти Росії
- Блокування Ормузької протоки може змусити Захід поступово зняти санкції з Росії за умов затяжної війни в Ірані та відсутності альтернатив постачання.
- США дозволили Індії купувати російську нафту на 30 днів, вказуючи на можливість подальшого послаблення санкцій обмежено для цієї країни.
Блокування Іраном Ормузької протоки створює ризик глобальної нестачі нафти при тривалому загостренні ситуації на Близькому Сході. Пошук альтернатив може підштовхнути Захід до співпраці з Росією.
Що може змусити Захід зняти санкції з нафтової галузі Росії?
Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, ймовірність зняття західних санкцій з Росії існує в разі, якщо війна в Ірані затягнеться, а політична воля на пошук альтернатив буде відсутня.
Я розумію, що світова економіка – цинічна. Якщо їм треба отримати ці ресурси й не буде іншого варіанту, тоді триваючий конфлікт на Близькому Сході призведе до поступового зняття санкцій з Росії. Знову ж таки – за умови, що не буде альтернатив.
Нагадаємо, що після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого іранські військові оголосили про намір атакувати будь-які судна, які спробують пройти через Ормузьку протоку. Цей водний шлях є одним із ключових для світового експорту нафти. Щодня крізь нього проходили близько 20 мільйонів барелів нафти та нафтопродуктів, що становить близько 20% світового споживання.
Зауважте! У відповідь на блокування Ормузької протоки країни Перської затоки почали екстрено консервувати видобуток нафти через обмежені обсяги сховищ для її зберігання.
Як йдеться в матеріалі Politico, від ескалації на Близькому Сході найбільше виграє Володимир Путін, речник якого одразу проголосив Росію "надійним постачальником як нафти, так і газу".
Доки триває війна в Ірані, країни світу шукають можливості купувати енергоносії в інших постачальників. Економіст Іван Ус зауважує, що наразі альтернативи ресурсам із Близького Сходу існують.
Це і Норвегія по газу, це й Австралія, Алжир, Нігерія. І Сполучені Штати Америки також можуть на цьому виграти. Тобто в принципі є ким замістити, і далі радше політична воля: чи захочуть брати у Росії, чи все ж таки до останнього будуть шукати їй альтернативи. Адже уряди Угорщини й Словаччини, звісно, хочуть мінімізації санкцій щодо Росії. Однак є Польща й країни Балтії, яких не влаштовує це,
– говорить експерт.
Як зазначив Іван Ус, Росія зацікавлена в якомога довшій війні в Ірані з огляду на кілька міркувань:
- зростання вартості страхування танкерів через постійну напругу в регіоні, що закладається у вартість нафти;
- ризик нестачі ресурсів, який Росія може запропонувати заповнити в обмін на зняття санкцій.
Цікаво! За даними Trading Economics, у березні стався різкий стрибок ціни на російську сиру нафту Urals – до понад 100 доларів за барель (пікове значення зафіксували 9 березня – 100,67 долара за барель). Нині ціна коливається близько 80 – 90 доларів за барель.
Що відомо про можливість послаблення санкцій проти Росії?
- США дозволили Індії купувати російську нафту впродовж 30 днів і дали зрозуміти європейським союзникам, що подальше послаблення санкцій здебільшого обмежиться постачанням до цієї країни. Відомо, що Сполучені Штати не очікують суттєвого впливу на доходи Росії від нафти внаслідок цього кроку.
- У коментарі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман висловив думку, що ця ініціатива з боку Вашингтону є розсудливою, адже Індія ще до рішення США почала замовляти російську нафту, адже альтернативи, окрім Ірану, країна не має. Тож нині США, які підштовхнули Індію до співпраці з Росією, взяли торгівлю під свій контроль.