"Мировая экономика –цинична": что может заставить Запад отказаться от санкций против России
- Блокировка Ормузского пролива может заставить Запад постепенно снять санкции с России в условиях затяжной войны в Иране и отсутствия альтернатив поставок.
- США разрешили Индии покупать российскую нефть на 30 дней, указывая на возможность дальнейшего ослабления санкций ограниченно для этой страны.
Блокирование Ираном Ормузского пролива создает риск глобальной нехватки нефти при длительном обострении ситуации на Ближнем Востоке. Поиск альтернатив может подтолкнуть Запад к сотрудничеству с Россией.
Что может заставить Запад снять санкции с нефтяной отрасли России?
Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, вероятность снятия западных санкций с России существует в случае, если война в Иране затянется, а политическая воля на поиск альтернатив будет отсутствовать.
Я понимаю, что мировая экономика – цинична. Если им надо получить эти ресурсы и не будет другого варианта, тогда продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке приведет к постепенному снятию санкций с России. Опять же – при условии, что не будет альтернатив.
Напомним, что после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля иранские военные объявили о намерении атаковать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Этот водный путь является одним из ключевых для мирового экспорта нефти. Ежедневно через него проходили около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет около 20% мирового потребления.
Обратите внимание! В ответ на блокирование Ормузского пролива страны Персидского залива начали экстренно консервировать добычу нефти из-за ограниченных объемов хранилищ для ее хранения.
Как говорится в материале Politico, от эскалации на Ближнем Востоке больше всего выиграет Владимир Путин, представитель которого сразу провозгласил Россию "надежным поставщиком как нефти, так и газа".
Пока продолжается война в Иране, страны мира ищут возможности покупать энергоносители у других поставщиков. Экономист Иван Ус отмечает, что сейчас альтернативы ресурсам с Ближнего Востока существуют.
Это и Норвегия по газу, это и Австралия, Алжир, Нигерия. И Соединенные Штаты Америки также могут на этом выиграть. То есть в принципе есть кем заместить, и дальше скорее политическая воля: захотят брать у России, или все же до последнего будут искать ей альтернативы. Ведь правительства Венгрии и Словакии, конечно, хотят минимизации санкций в отношении России. Однако есть Польша и страны Балтии, которых не устраивает это,
– говорит эксперт.
Как отметил Иван Ус, Россия заинтересована в как можно более долгой войне в Иране, учитывая несколько соображений:
- рост стоимости страхования танкеров из-за постоянного напряжения в регионе, что закладывается в стоимость нефти;
- риск нехватки ресурсов, который Россия может предложить восполнить в обмен на снятие санкций.
Интересно! По данным Trading Economics, в марте произошел резкий скачок цены на российскую сырую нефть Urals – до более 100 долларов за баррель (пиковое значение зафиксировали 9 марта – 100,67 доллара за баррель). Сейчас цена колеблется около 80 – 90 долларов за баррель.
Что известно о возможности ослабления санкций против России?
- США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение 30 дней и дали понять европейским союзникам, что дальнейшее ослабление санкций в основном ограничится поставками в эту страну. Известно, что Соединенные Штаты не ожидают существенного влияния на доходы России от нефти в результате этого шага.
- В комментарии 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман высказал мнение, что эта инициатива со стороны Вашингтона является благоразумной, ведь Индия еще до решения США начала заказывать российскую нефть, ведь альтернативы, кроме Ирана, страна не имеет. Поэтому сейчас США, которые подтолкнули Индию к сотрудничеству с Россией, взяли торговлю под свой контроль.