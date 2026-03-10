Что может заставить Запад снять санкции с нефтяной отрасли России?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, вероятность снятия западных санкций с России существует в случае, если война в Иране затянется, а политическая воля на поиск альтернатив будет отсутствовать.

Смотрите также "Венгрия живет одной датой": как похищение денег Ощадбанка играет на руку Орбану

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Я понимаю, что мировая экономика – цинична. Если им надо получить эти ресурсы и не будет другого варианта, тогда продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке приведет к постепенному снятию санкций с России. Опять же – при условии, что не будет альтернатив.

Напомним, что после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля иранские военные объявили о намерении атаковать любые суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив. Этот водный путь является одним из ключевых для мирового экспорта нефти. Ежедневно через него проходили около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет около 20% мирового потребления.

Обратите внимание! В ответ на блокирование Ормузского пролива страны Персидского залива начали экстренно консервировать добычу нефти из-за ограниченных объемов хранилищ для ее хранения.

Как говорится в материале Politico, от эскалации на Ближнем Востоке больше всего выиграет Владимир Путин, представитель которого сразу провозгласил Россию "надежным поставщиком как нефти, так и газа".

Пока продолжается война в Иране, страны мира ищут возможности покупать энергоносители у других поставщиков. Экономист Иван Ус отмечает, что сейчас альтернативы ресурсам с Ближнего Востока существуют.

Это и Норвегия по газу, это и Австралия, Алжир, Нигерия. И Соединенные Штаты Америки также могут на этом выиграть. То есть в принципе есть кем заместить, и дальше скорее политическая воля: захотят брать у России, или все же до последнего будут искать ей альтернативы. Ведь правительства Венгрии и Словакии, конечно, хотят минимизации санкций в отношении России. Однако есть Польша и страны Балтии, которых не устраивает это,

– говорит эксперт.

Как отметил Иван Ус, Россия заинтересована в как можно более долгой войне в Иране, учитывая несколько соображений:

рост стоимости страхования танкеров из-за постоянного напряжения в регионе, что закладывается в стоимость нефти;

из-за постоянного напряжения в регионе, что закладывается в стоимость нефти; риск нехватки ресурсов, который Россия может предложить восполнить в обмен на снятие санкций.

Интересно! По данным Trading Economics, в марте произошел резкий скачок цены на российскую сырую нефть Urals – до более 100 долларов за баррель (пиковое значение зафиксировали 9 марта – 100,67 доллара за баррель). Сейчас цена колеблется около 80 – 90 долларов за баррель.

Что известно о возможности ослабления санкций против России?