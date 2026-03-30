Є ризики для світової економіки, – експерт спрогнозував, що буде із нафтовим ринком

Війна на Близькому Сході дуже негативно впливає на світову економіку. Усі можливі сценарії подальшого розвитку подій свідчать швидше про ескалацію конфлікту, ніж про домовленості.

Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач озвучив 24 Каналу думку, що могло б бути покращення, якби були знайдені сценарії швидкого збільшення постачання нафти і газу на світовий ринок. Ціни суттєво зростають.

Якими будуть ціни на нафту?

Андрій Длігач зазначив, що з 27 лютого експерти почали спостерігати за світовими цінами. Зокрема, не тільки нафти і скрапленого газу, але й похідних. Наприклад, велика складова газу впливає на продовольчий сектор та врожайність.

Також дивилися на показники підтримки продовження війни, тому що є й політичні причини, наслідки. Однак стало зрозуміло, що не буде коротких сценаріїв завершення конфлікту. Це не дає нічого хорошого для світової економіки.

Це означає продовження блокування Ормузької протоки, безперспективність силових сценаріїв з боку США. Тобто висадка десанту 10 – 15 тисяч на Харк або спроби розблокувати Ормуз наземними сценаріями. Усе це видається як потенційно ризикована спроба посилити протистояння, ніж реально дійовий сценарій, який може виправити ситуацію. Отже, і для економіки, і для політики сценарії видаються швидше ескалаційними,

– пояснив економіст.

За його словами, звучить багато дедлайнів для завершення війни на Близькому Сході. Однак немає рішення. Зокрема, немає єдиного суб’єкта в Ірані, з яким можна щось вирішувати. Домовленості видаються все більш примарними.

Вщухання війни могло б відбутися, якби не було каналів постачання зброї чи можливостей ескалації з боку самого Ірану. Ми могли б спостерігати покращення, якби були знайдені сценарії швидкого збільшення постачання нафти і газу на світовий ринок. На жаль, цього ми не бачимо,

– підкреслив голова Advanter Group.

Є окремі ознаки зменшення кризи через те, що Іран домовляється з Малайзією, з Таїландом, з іншими країнами. Є стратегічна домовленість з Китаєм, Індією про те, що танкери, які прямують у ці країни, зможуть вільно проходити за окрему плату. Проте 2 тисячі суден фактично заблоковані у Перській затоці. Збільшення постачань нафти з боку Венесуели, інших регіонів не відбувається.

З іншого боку, Україна також впливає на це, зменшуючи постачання Росії. Це стратегічно позитивний сценарій для України. Але тактично є доволі ризикованим для світової економіки.

Бачимо суттєве зростання не тільки газу, який стрибнув у рази, але й щодо нафти, що короткотермінове збільшення ціни до 120 доларів за барель по Brent зараз поступово наздоганяється вже травневими, червневими контрактами. Ми побачимо понад 110 доларів,

– додав Длігач.

