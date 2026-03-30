Яка ситуація з нафтовою блокадою Куби?

Заява Трампа прозвучала на фоні того, що російський танкер наблизився до кубинського порту, повідомляє Reuters.

Як показують дані відстеження, це російське судно знаходиться під санкціями. Воно є частиною – "тіньового флоту".

Цей танкер прибув у порт в понеділок. Фактично, судно є рятівним колом для Куби, що потерпає від нафтової блокади.

Згідно з даними моніторингу суден LSEG, судно "Анатолій Колодкін" вийшло з російського порту Приморськ, перевозячи близько 650 000 барелів сирої нафти. В інших повідомленнях йдеться про те, що на борту судна було 730 000 барелів,

– вказує видання.

Трамп висловив співчуття кубинцям. Американський президент також вказав, що країна походження судна не має значення.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Куба скінчилася. У них поганий режим. У них дуже погане та корумповане керівництво, і чи отримають вони корабель нафти, це не матиме значення. Я б волів впустити її, чи то Росію, чи когось іншого, тому що людям потрібне тепло, охолодження та все інше, що потрібно.

Також Трамп вказав, що він зверне більше уваги на Кубу пізніше. Це станеться тоді, коли буде укладена угода з Іраном.

Зауважимо, що можливість Росії постачати нафту у різні країни, пов'язана з послабленням санкцій. Такі зміни затвердили в США, повідомляє Reuters. Нагадаємо, згідно з рішенням американського уряду, тепер країни можуть купувати російську нафту, що застрягла в морі.

Що важливо знати про нафтову блокаду Куби?