Есть риски для мировой экономики, – эксперт спрогнозировал, что будет с нефтяным рынком

Война на Ближнем Востоке очень негативно влияет на мировую экономику. Все возможные сценарии дальнейшего развития событий свидетельствуют скорее об эскалации конфликта, чем о договоренностях.

Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач озвучил 24 Каналу мнение, что могло бы быть улучшение, если бы были найдены сценарии быстрого увеличения поставок нефти и газа на мировой рынок. Цены существенно растут.

Какими будут цены на нефть?

Андрей Длигач отметил, что с 27 февраля эксперты начали наблюдать за мировыми ценами. В частности, не только нефти и сжиженного газа, но и производных. Например, большая составляющая газа влияет на продовольственный сектор и урожайность.

Также смотрели на показатели поддержки продолжения войны, потому что есть и политические причины, последствия. Однако стало понятно, что не будет коротких сценариев завершения конфликта. Это не дает ничего хорошего для мировой экономики.

Это означает продолжение блокировки Ормузского пролива, бесперспективность силовых сценариев со стороны США. То есть высадка десанта 10 – 15 тысяч на Харк или попытки разблокировать Ормуз наземными сценариями. Все это выглядит как потенциально рискованная попытка усилить противостояние, чем реально действенный сценарий, который может исправить ситуацию. Так что, и для экономики, и для политики сценарии выглядят скорее эскалационными,

– объяснил экономист.

По его словам, звучит много дедлайнов для завершения войны на Ближнем Востоке. Однако нет решения. В частности, нет единого субъекта в Иране, с которым можно что-то решать. Договоренности выглядят все более призрачными.

Утихание войны могло бы произойти, если бы не было каналов поставки оружия или возможностей эскалации со стороны самого Ирана. Мы могли бы наблюдать улучшение, если бы были найдены сценарии быстрого увеличения поставок нефти и газа на мировой рынок. К сожалению, этого мы не видим,

– подчеркнул глава Advanter Group.

Есть отдельные признаки уменьшения кризиса из-за того, что Иран договаривается с Малайзией, с Таиландом, с другими странами. Есть стратегическая договоренность с Китаем, Индией о том, что танкеры, которые направляются в эти страны, смогут свободно проходить за отдельную плату. Однако 2 тысячи судов фактически заблокированы в Персидском заливе. Увеличение поставок нефти со стороны Венесуэлы, других регионов не происходит.

С другой стороны, Украина также влияет на это, уменьшая поставки России. Это стратегически положительный сценарий для Украины. Но тактически довольно рискованным для мировой экономики.

Видим существенный рост не только газа, который прыгнул в разы, но и по нефти, что краткосрочное увеличение цены до 120 долларов за баррель по Brent сейчас постепенно догоняется уже майскими, июньскими контрактами. Мы увидим более 110 долларов,

– добавил Длигач.

