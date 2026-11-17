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Як інформація потрапила до журналістів

У розслідуванні під назвою Inside Deutsche Bank взяли участь понад 200 журналістів із десятків ЗМІ по всьому світу, пише Financial Times. Вони опрацювали матеріали, що датуються ще початком 2010-х років, зокрема електронне листування, протоколи засідань керівних органів, результати внутрішніх перевірок тощо.

Цікаво, що саме зв'язки фінустанови з олігархами та операції з російським капіталом спонукали двох викривачів передати документи медійникам. Інформатори наголосили, що діяли в "суспільних інтересах", а один із них навіть заявив про необхідність докорінних змін в управлінні та корпоративній культурі.

Цікаво! Оприлюднення матеріалів спричинило падіння акцій Deutsche Bank у вівторок, 17 листопада, а також завдало сильного удару по його репутації.

Окрему увагу присвячено роботі генерального директора Крістіана Зівінга, який очолив проблемний банк у 2018 році. Хоча саме йому приписували заслугу у виході з кризи та досягненні рекордних прибутків, за зачиненими дверима топменеджер нібито заохочував ухвалення ризикованих рішень, критикував механізми контролю за дотриманням нормативних вимог і приховував від акціонерів деякі проблеми.

Натомість у Deutsche Bank не забарилися з реакцією. Там наголосили, що порушені в публікаціях питання стосуються подій багаторічної давнини, подекуди навіть двадцятирічної. За потреби ці випадки свого часу розглядали та обговорювали з регуляторами. "Сьогодні ми – інший банк. Під керівництвом Крістіана Зівінга Deutsche Bank зазнав докорінної трансформації", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, упродовж 2019 – 2025 років на вдосконалення внутрішнього контролю установа спрямувала 7 мільярдів євро, а досягнутий прогрес буцімто визнали учасники ринку, наглядові органи, клієнти та інші зацікавлені сторони.

Що відомо про найбільш резонансні епізоди

По-перше , журналісти з'ясували, що під керівництвом Зівінга банк планував розширити свій бізнес у Росії – попри наростання геополітичної напруги та застереження комплаєнсу щодо обслуговування клієнтів, пов'язаних із Кремлем.

, журналісти з'ясували, що під керівництвом Зівінга банк планував розширити свій бізнес у Росії – попри наростання геополітичної напруги та застереження комплаєнсу щодо обслуговування клієнтів, пов'язаних із Кремлем. По-друге , з вини фінустанови під час першого президентського терміну Дональда Трампа стався випадковий витік його податкових декларацій. Однак інцидент приховали від Білого дому, хоча генерального директора поінформували про так звані заходи з врегулювання ситуації.

, з вини фінустанови під час першого президентського терміну Дональда Трампа стався випадковий витік його податкових декларацій. Однак інцидент приховали від Білого дому, хоча генерального директора поінформували про так звані заходи з врегулювання ситуації. По-третє , сума підозрілих платежів, пов'язаних із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, які опрацював Deutsche Bank, сягнула майже 600 мільйонів доларів – і значно більше, аніж було відомо раніше.

, сума підозрілих платежів, пов'язаних із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, які опрацював Deutsche Bank, сягнула майже 600 мільйонів доларів – і значно більше, аніж було відомо раніше. По-четверте, внутрішні документи засвідчили численні недоліки в управлінні, контролі за дотриманням нормативних вимог і технологічній інфраструктурі. Ба більше, у спілкуванні з регуляторами представники фінустанови фактично визнали, що діяли "поза межами закону та правопорядку".

Окрім того, незабаром журналісти планують оприлюднити подробиці таємних виплат представнику королівської родини Катару та вразливостей систем протидії відмиванню коштів у банку, який щодня забезпечує міжнародні перекази на суму понад 1 трильйон євро.

Як банк співпрацював із російськими олігархами

Серед українських медіа до розслідування долучилося "Слідство.Інфо". Зокрема, медійники розкрили подробиці обслуговування в німецькому банку наближених до Володимира Путіна бізнесменів – Олега Дерипаски та Романа Абрамовича.

До слова, після анексії Криму у 2014 році та запровадження західних обмежень проти Росії фінустановам довелося переглянути підходи до обслуговування клієнтів із країни-агресорки. Як розповів колишній співробітник Deutsche Bank, там навіть почали складати списки "хороших та поганих олігархів", утім неохоче відмовлялися від багаторічної співпраці з росіянами й неодноразово сприяли проведенню операцій підсанкційних або політично значущих осіб.

У травні 2020 року, коли керівники планували розширити окремі напрями бізнесу в Росії, одна з фахівчинь із протидії фінансовим злочинам порівняла ці плани зі спробою кинути її команду під потяг– йдеться в публікації.

Нагадаємо, що наслідки такої співпраці досі даються взнаки: на початку року німецькі слідчі провели обшуки в штаб-квартирі банку у Франкфурті-на-Майні в межах розслідування транзакцій, буцімто пов'язаних з Абрамовичем.