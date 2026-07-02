Що приносить гроші Трампу

За оцінками американських медіа, жоден попередній лідер США не демонстрував такого фінансового зростання під час свого перебування на посаді. Деталі розповіли в The Washington Post.

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Для порівняння, у 2019 році Трамп задекларував щонайменше 440 мільйонів доларів доходу, переважно завдяки своєму бізнесу у сфері нерухомості. Однак відтоді джерела його заробітку суттєво змінилися: якщо під час першого президентського терміну найбільше приносили готелі, гольф-клуби та інші подібні активи, то тепер одним із ключових напрямів стала криптовалюта.

Під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп запустив World Liberty Financial, якою нині керують члени його родини. Окрім того, політик пов'язаний із мемкоїном $TRUMP, і лише роялті від продажу цього токена торік принесли йому 635 мільйонів доларів.

Водночас критики вбачають у такому бізнесі потенційний конфлікт інтересів. Вони наголошують, що президент отримує значні прибутки від криптоактивів, тоді як його адміністрація формує правила регулювання цього ринку в США. До слова, влада вже зробила кілька кроків назустріч криптоіндустрії, які в перспективі це можуть створити ризики для фінансової системи:

йдеться про послаблення регуляторного тиску;

і відмову вважати мемкоїни цінними паперами.

Також Трампа звинувачують у використанні президентського крісла для власної вигоди. Під час другого терміну він просуває комерційні проєкти, збирає кошти на свої будівельні ініціативи та навіть прийняв у подарунок від Катару літак.

Ймовірно, подібного рівня поєднання державної посади та особистих бізнес-інтересів в історії США ще не було. На думку експертів, попередні президенти утримувалися від подібної практики через етичні стандарти, вимоги федерального законодавства та політичні традиції.

Що на це кажуть у команді Трампа

Натомість у Білому домі подібні звинувачення відкидають. Там наголошують, що ані сам Трамп, ані члени його родини нібито ніколи не брали й не братимуть участі в діяльності, яка могла б створити конфлікт інтересів.

За словами речниці адміністрації Анни Келлі, будь-які припущення про протилежне є "заїждженою, неправдивою версією подій".