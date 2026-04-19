Альтернатива Visa та Mastercard: що може замінити американські сервіси у Європі

Французька платіжна мережа Cartes Bancaires (CB) прагне очолити зайняти місце американських гігантів Visa та Mastercard. Події відбуваються на тлі занепокоєння європейських чиновників, що домінування цих компаній може бути використане проти ЄС.

Що може замінити Visa та Mastercard у країнах Євросоюзу?

Керівник мережі Філіп Лолані заявив, що CB почала відновлювати позиції після багаторічного спаду, який зменшив її частку платежів у Франції з понад 90% п’ять років тому до 75%, про що пише FT у неділю, 19 квітня.

Лолані зазначив, що CB, яка працює за системою "кобейджингу" (що дозволяє французьким банківським карткам працювати одночасно в міжнародних і локальних мережах), має близько 30 кандидатів на приєднання до своєї мережі.

CB знову стала дуже привабливою,

– сказав Лолані, додавши, що вторгнення Росії в Україну висвітлило проблеми "стратегічної залежності" та необхідність суверенітету в платіжних системах.

Він додав, що чинна напруженість із США за Дональда Трампа підкреслила ідею, що деякі сервіси можуть бути:

відключені;

обмежені умовами.

Цікаво! CB була створена у 1980-х роках за підтримки найбільших банків Франції для спільного зниження витрат і працює як неприбуткова асоціація. Але вона втратила частку ринку, оскільки американські конкуренти пропонували ексклюзивні угоди.

Як зазначено у тексті, у ЄС немає загальноєвропейської карткової системи, яка могла б стати альтернативою Visa чи Mastercard. Хоча зараз розвивається європейський конкурент Apple Pay під назвою Wero.

Президент Макрон, який зробив Францію одним із головних прихильників відокремлення Європи від США в питаннях від оборонних систем до технологій, закликав "усіх фінансових гравців на національному та європейському платіжному ринку" перейти на подвійну модель — поєднання Visa і Mastercard з національною альтернативою.

Зауважте! Зокрема сертифікати безпеки для карток Visa та Mastercard, у яких закінчився термін придатності, припинили діяти у Росії – ще у 2025 році. Зокрема ці платіжні системи покинули російський ринок у 2022 році, про що писали у російських медіа.

