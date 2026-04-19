Что может заменить Visa и Mastercard в странах Евросоюза?

Руководитель сети Филипп Лолани заявил, что CB начала восстанавливать позиции после многолетнего спада, который уменьшил ее долю платежей во Франции с более 90% пять лет назад до 75%, о чем пишет FT в воскресенье, 19 апреля.

Читайте также Ощадбанк подал судебный иск против России на более чем 1 миллиард долларов

Лолани отметил, что CB, которая работает по системе "кобейджинга" (что позволяет французским банковским картам работать одновременно в международных и локальных сетях), имеет около 30 кандидатов на присоединение к своей сети.

CB снова стала очень привлекательной,

– сказал Лолани, добавив, что вторжение России в Украину высветило проблемы "стратегической зависимости" и необходимость суверенитета в платежных системах.

Он добавил, что действующая напряженность с США при Дональда Трампа подчеркнула идею, что некоторые сервисы могут быть:

отключены;

ограничены условиями.

Интересно! CB была создана в 1980-х годах при поддержке крупнейших банков Франции для совместного снижения расходов и работает как неприбыльная ассоциация. Но она потеряла долю рынка, поскольку американские конкуренты предлагали эксклюзивные соглашения.

Как указано в тексте, в ЕС нет общеевропейской карточной системы, которая могла бы стать альтернативой Visa или Mastercard. Хотя сейчас развивается европейский конкурент Apple Pay под названием Wero.

Президент Макрон, который сделал Францию одним из главных сторонников отделения Европы от США в вопросах от оборонных систем до технологий, призвал "всех финансовых игроков на национальном и европейском платежном рынке" перейти на двойную модель - сочетание Visa и Mastercard с национальной альтернативой.

Обратите внимание! В частности сертификаты безопасности для карт Visa и Mastercard, у которых закончился срок годности, прекратили действовать в России – еще в 2025 году. В частности эти платежные системы покинули российский рынок в 2022 году, о чем писали в российских медиа.

Как давно ЕС хочет отказаться от Visa и Mastercard?